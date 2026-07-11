به گزارش خبرخبرنگار مهر، جهانشاهی دربرنامه رادیویی البرز من سلام با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی منطقه اظهار داشت: «در ۱۵ سال گذشته، ما شاهد کاهش چشمگیر ذخایر آب زیرزمینی بودهایم؛ بهطوری که خروجی آب از این منابع بسیار بیشتر از میزان تغذیه آن بوده است. این عدم توازن منجر به کاهش یک و نیم میلیارد متر مکعب از ذخایر زیرزمینی شده که نتیجه مستقیم آن، افزایش نرخ فرونشست زمین و افت سطح آب در منطقه است.»
وی افزود: «وزارت نیرو از سال ۱۴۰۲ طرح کاهش فشار بر منابع زیرزمینی را اجرایی کرده و محدودیتهای شدیدی برای برداشت آب اعمال نموده است تا از تخریبهای ساختاری زمین جلوگیری شود. اولویت ما این است که در پایان سال آبی، حداقل ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب برای سال بعد ذخیره شود تا محدوده تهران، کرج و قزوین با بحرانهای شدید فرونشست مواجه نشوند.»
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای البرز در پاسخ به درخواستهای مالکان باغات حاشیه رودخانه کرج برای بهرهمندی از وضعیت بهبود یافته سد امیرکبیر، تصریح کرد: «برخلاف تصور برخی که با دیدن افزایش سطح آب سدها، گمان میکنند شرایط برای هرگونه مصرف فراهم است، سیاست کلی در حال حاضر بر تامین آب شرب متمرکز است. لذا در حال حاضر امکان تخصیص آب به حقابههای باغات فراهم نیست.»
جهانشاهی در بخشی از این گفتگو به وضعیت «نهر رستم» (یکی از نهرهای انشعابی رودخانه کرج) پرداخت و با اشاره به تخلفات در برداشت آب اظهار داشت: «ما بر اساس مستندات، حقابه این منطقه را زیر ۲۰۰ لیتر در ثانیه تعیین کردهایم، اما در سنوات گذشته مشاهده شد که نزدیک به ۴۰۰ لیتر در ثانیه پمپاژ آب در جریان بوده است.»
وی افزود: «به دلیل شکستگیهای موجود در این نهر، هرزروی آب بسیاری رخ میداد و برداشتها طبق استانداردهای قانونی نبود. در دو سال اخیر، اقدامات متعددی از جمله صدور اخطارهای قانونی صورت گرفته تا برداشتها به حد مجاز بازگردد. با این حال، تلاش میکنیم تا حد امکان با بهرهبرداران قانونی همکاری کرده و در عین حال بر کنترل برداشتهای غیرمجاز و کاهش فشار بر رودخانه کرج تاکید ورزیم.»
در پایان، وی تاکید کرد که تمامی اقدامات شرکت آب منطقهای البرز در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از خشک شدن فضای سبز منطقه است، اما اولویت تامین آب شرب و حفظ پایداری آبخوانها در اولویت اول قرار دارد.
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