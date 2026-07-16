رهاسازی آب از سدهای گلستان برای تأمین نیاز کشاورزی و مهار سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برنامهریزی برای رهاسازی آب از سدهای استان هر ساله پس از بررسی دقیق وضعیت منابع و مصارف آب، حجم ذخایر سدها و اطلاعات پیشبینی هواشناسی انجام میشود تا ضمن پاسخگویی به نیازهای آبی استان، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی نیز وجود داشته باشد.
وی افزود: در فصل بهار و تابستان به دلیل وقوع بارشهای همرفتی، بارندگیها معمولاً با شدت زیاد و در مدت زمان کوتاه رخ میدهد و همین موضوع احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی را افزایش میدهد؛ بنابراین لازم است پیش از آغاز این بارشها، ظرفیت مناسبی در مخازن سدها ایجاد شود تا بتوان روانآبهای ناشی از سیلاب را کنترل و ذخیره کرد.
مدیرعامل آب منطقهای گلستان ادامه داد: اگر ظرفیت لازم در مخازن سدها ایجاد نشود، احتمال سرریز شدن آب در رودخانهها، طغیان، خروج آب از بستر و وارد شدن خسارت به شهرها، روستاها و تأسیسات مسیر وجود خواهد داشت.
سه هدف اصلی رهاسازی آب از سدها
حیدریان با بیان اینکه رهاسازی آب تنها برای تأمین آب کشاورزی انجام نمیشود، گفت: این اقدام با سه هدف مهم تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پاییندست، حفظ جریان زیستمحیطی رودخانهها و جلوگیری از خشک شدن بستر رودخانه و آسیب به اکوسیستم منطقه و ایجاد ظرفیت لازم برای مدیریت و کنترل سیلابهای احتمالیدنبال میشود.
وی اظهار کرد: تأمین حقابه زیستمحیطی رودخانهها از موضوعات مهم مدیریت منابع آب است، زیرا تداوم جریان آب در رودخانهها نقش مهمی در حفظ حیات آبزیان، پوشش گیاهی و جلوگیری از بروز مشکلات زیستمحیطی دارد.
آغاز رهاسازی از سد بوستان و گلستان
مدیرعامل آب منطقهای گلستان با اشاره به مصوبات کمیته تنظیم آب سدها گفت: بر اساس تصمیم این کمیته، از هفتم تیرماه رهاسازی آب از سد بوستان آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه داشت تا ضمن تأمین نیاز پاییندست، شرایط برای رهاسازی آب از سد گلستان نیز فراهم شود.
وی افزود: از ۱۹ تیرماه نیز رهاسازی آب از سد گلستان آغاز شد و به مدت ۴۸ ساعت با دبی حدود ۵۰ مترمکعب بر ثانیه ادامه یافت.
حیدریان خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد فضای خالی در مخزن برای مدیریت سیلاب، موجب اجرای عملیات فلاشینگ یا شستوشوی رسوبات مخزن سد نیز شد که در افزایش عمر مفید سد و بهبود عملکرد آن نقش مؤثری دارد.
تأمین آب اراضی کشاورزی تا پایان هفته
وی با بیان اینکه جریان آب اکنون به پاییندست رسیده است، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تا پایان هفته آب مورد نیاز اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکههای آبیاری تأمین خواهد شد.
مدیرعامل آب منطقهای گلستان افزود: در کنار تأمین آب بخش کشاورزی، حقابه زیستمحیطی رودخانه نیز لحاظ شده تا جریان طبیعی آب در مسیر پاییندست حفظ شود.
تداوم رهاسازی از سدهای کبودوال و کوثر
حیدریان با اشاره به وضعیت سایر سدهای استان گفت: رهاسازی آب از سد کبودوال از ابتدای تیرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، زیرا اراضی تحت پوشش این شبکه به صورت مستمر در حال استفاده از آب هستند.
وی اضافه کرد: در سد کوثر نیز مطابق برنامه، آب مورد نیاز شبکههای آبیاری پاییندست به صورت مستمر در حال رهاسازی است و این روند بر اساس نیاز آبی مزارع ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل آب منطقهای گلستان با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف گفت: تمامی تصمیمات مربوط به رهاسازی آب در کمیته تنظیم آب سدها و با حضور دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، شرکت توزیع نیروی برق، نیروی انتظامی، فرمانداریهای کلاله، گنبدکاووس و آققلا و همچنین بخشداران اتخاذ میشود.
وی افزود: جهاد کشاورزی زمان و میزان نیاز آبی محصولات را تعیین میکند و بر همان اساس برنامه رهاسازی آب تنظیم میشود.
حیدریان ادامه داد: برای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز نیز نیروی انتظامی و شرکت توزیع برق همکاری گستردهای با شرکت آب منطقهای داشتهاند و در برخی نقاط نیز با قطع برق، امکان برداشت غیرقانونی آب از شبکههای انتقال از بین رفت تا آب بدون هدررفت به اراضی هدف برسد.
مدیرعامل آب منطقهای گلستان با اشاره به تجربه وقوع سیلابهای گذشته در استان گفت: مردادماه همواره یکی از دورههای حساس از نظر وقوع سیلاب در گلستان محسوب میشود و به همین دلیل ایجاد ظرفیت در مخازن سدها از هماکنون در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت وقوع بارشهای شدید، امکان مدیریت مناسب روانآبها فراهم باشد.
وی تأکید کرد: مدیریت صحیح مخازن سدها میتواند نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب و حفاظت از مناطق پاییندست ایفا کند.
حیدریان با اشاره به عملیات بازسازی پل دونچی در پاییندست سد بوستان گفت: هماکنون راهآهن در حال انجام مراحل تکمیلی بازسازی این پل است و پس از اعلام آمادگی از سوی راهآهن و دستگاههای امنیتی، مرحله بعدی رهاسازی آب برای تأمین حقابه زیستمحیطی پاییندست نیز اجرایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب در گلستان با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و بر اساس برنامهریزی علمی دنبال میشود تا ضمن تأمین نیازهای کشاورزی و زیستمحیطی، آمادگی استان برای مقابله با سیلابهای احتمالی نیز افزایش یابد.
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