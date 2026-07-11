به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به حماسه بینظیر حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: این حضور گسترده و میلیونی که دهها میلیون نفر برآورد میشود، نهتنها پایگاه اجتماعی نظام را ارتقا داد، بلکه ذهنیت شخصیتهای سیاسی دنیا را نسبت به جایگاه رهبری و استحکام داخلی ایران دگرگون کرد و محاسبات کشورها را دستخوش تغییر ساخت.
وی با اعلام اینکه ۳۵ هزار نفر از استان زنجان در این آیین حضور داشتند (۲۵ هزار نفر در تهران، ۴ هزار و ۸۵۰ نفر در قم و ۵ هزار نفر در مشهد)، ابتکارات مردمی همچون «نذر خودرو» را از زیباییهای این رویداد برشمرد و آن را شکستدهنده تصویر ایران بدون پشتوانه مردمی توصیف کرد.
توسعه صنعت روی در شهرک فعلی مطلقاً ممنوع است
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به دستور رئیسجمهور برای بررسی مجدد وضعیت صنعت روی، گفت: هرگونه افزایش ظرفیت، توسعه یا صدور مجوز جدید برای واحدهای صنعت روی در شهرک صنعتی فعلی بهکلی ممنوع است و تقاضاهای جدید صرفاً در شهرک تخصصی جدید بررسی و پذیرفته خواهند شد.
صادقی افزود: انباشت ۱۵ میلیون تن پسماند در استان به عنوان یکی از بحرانهای اساسی این حوزه مطرح است و پالایش این حجم پسماند در جوار مناطق مسکونی به هیچوجه مورد تأیید استان نیست.
وی ادامه داد: سیاست استان بر انتقال تدریجی واحدها و پسماندها به شهرک تخصصی جدید، با ارائه مشوقهای لازم و هماهنگی با فعالان صنعت، به منظور حفظ تولید و اشتغال همراه با رفع معضلات زیستمحیطی متمرکز شده است.
صادقی همچنین بر نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: دستگاههای خدماترسان (برق، گاز و سوخت) موظفند خدمات را صرفاً بر اساس آخرین پروانه بهرهبرداری و ظرفیت مجاز ارائه دهند و با هرگونه تولید خارج از چارچوب برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین از ممنوعیت واردات خاکهای معدنی با عیار پایین و نظارت کامل بر آن خبر داد.
استاندار زنجان در ادامه، اصلاح فرآیندهای اداری را خواستار شد و با تأکید بر شفافیت کامل در شورای شهر، گفت: هیچ موضوع محرمانهای در شورا وجود ندارد و باید از ظرفیت همه اعضای صاحبرأی استفاده شود.
وی شاخص اصلی ارزیابی مدیران را توانمندی در جذب اعتبارات ملی و چانهزنی برای استان دانست و بر اولویتدهی به تکمیل پروژههای نیمهتمام و جذب کامل اعتبارات سال ۱۴۰۴ تأکید کرد.
صادقی با اشاره به تحول در روشهای سرشماری عمومی ۱۴۰۵، گفت: برای نخستین بار، سرشماری بهصورت ترکیبی (۷۰ تا ۸۰ درصد مبتنی بر دادههای ثبتی و ۲۰ تا ۳۰ درصد سنتی) انجام میشود و دستگاههایی نظیر ثبتاحوال، شهرداریها، دهیاریها و مخابرات موظف به بهروزرسانی سامانههای اطلاعاتی خود هستند.
وی با تأکید بر لزوم پرهیز از طرحهای پراکنده و تصمیمگیری مبتنی بر سند آمایش سرزمین، بر رعایت کامل ملاحظات اجتماعی و زیستمحیطی در پروژههای صنعتی و مدیریت بودجه با اولویت پروژههای نیمهتمام تأکید کرد.
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