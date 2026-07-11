مومنی: تشییع رهبر شهید آغاز یک حرکت تاریخی در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت رهبر شهید که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: رهبر شهید، حسینی زیست و حسینی نیز خون پاک خود را در راه مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم کرد و به فیض شهادت نائل آمد.
وی افزود: در زمره حسینیان، کسانی قرار دارند که خون مظلومانه آنان در مسیر مکتب سیدالشهدا (ع) بر زمین ریخته میشود و در نتیجه آن، امت اسلامی به حرکت درمیآید و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل میشود.
استاد حوزه علمیه با اشاره به بازتاب گسترده آیینهای تشییع رهبر شهید در کشورهای مختلف، بیان کرد: حضور عظیم مردم در این مراسمها جلوهای از پیوند ملتهای مسلمان با فرهنگ ولایت و شهادت بود.
وی ادامه داد: تشییع رهبر شهید در عراق نیز صحنهای کمنظیر را رقم زد و حضور میلیونها نفر در این مراسم، نشاندهنده جایگاه ویژه ایشان در میان ملتهای مسلمان بود.
مومنی گفت: چه کسی تصور میکرد بیش از ۱۵ میلیون نفر در عراق برای تشییع رهبر شهید حضور پیدا کنند و مردم پیش از ورود پیکر ایشان، در گرمای هوا در کربلا چشمانتظار این مراسم باشند.
وی افزود: در تاریخ سابقه ندارد که رهبر، امام امت و مرجعی در کشوری دیگر با چنین شکوهی تشییع شود و جوانان و اقشار مختلف مردم اینگونه در مراسم حضور یابند و این موضوع نشان میدهد حرکتی بزرگ و ماندگار آغاز شده است.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: رهبر شهید در مکتب سیدالشهدا (ع) پرورش یافت و هر کس بخواهد در مسیر انقلاب اسلامی اثرگذار باشد، باید بر اساس سند چشماندازی که امام حسین (ع) ترسیم کردهاند، حرکت کند.
وی گفت: تحقق این مسیر تنها با شعار ممکن نیست و باید رفتار و عمل نیز با آرمانهای حسینی هماهنگ باشد.
وحدت کلمه باید در عمل تحقق یابد
مومنی افزود: تنها کسانی میتوانند در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نقشآفرین باشند که در این مسیر سلوک کرده باشند و در غیر این صورت، حتی اگر زیانی نداشته باشند، اثرگذاری لازم را نیز نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه سند چشمانداز حسینی بر اصول و مبانی مشخصی استوار است، اظهار کرد: اگر از این مکتب سخن میگوییم، باید آن را در میدان عمل نیز به نمایش بگذاریم.
این استاد حوزه علمیه با یادآوری تأکید رهبر شهید بر وحدت کلمه گفت: خواص در برابر عملکرد خود در دنیا و آخرت مسئول هستند و با وجود این همه تأکید بر وحدت، نباید شرایط به گونهای رقم بخورد که مردم ناچار شوند مسیر را به مسئولان یادآوری کنند.
مومنی تصریح کرد: همانگونه که امام حسین (ع) مظلومانه به شهادت رسیدند، نباید اجازه داد آن مظلومیت در قالب بیتوجهی به آموزههای عاشورا تکرار شود و این امر تنها با پایبندی عملی به مسیر و مکتب حسینی محقق خواهد شد.
قم- استاد حوزه علمیه گفت: حضور گسترده ملتها در آیینهای تشییع این شهید، آغاز حرکتی تاریخی در جهان اسلام است که امت اسلامی را به آرمانهای عاشورا پیوند میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت رهبر شهید که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: رهبر شهید، حسینی زیست و حسینی نیز خون پاک خود را در راه مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم کرد و به فیض شهادت نائل آمد.
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