به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصابر باغخانی پورمدیرکل اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، کاهش مصرف پلاستیک را گامی مؤثر در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار عنوان کرد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به نام‌گذاری سوم ژوئیه به عنوان «روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی» اظهار کرد: کاهش مصرف پلاستیک و مدیریت پسماندهای پلاستیکی تنها وظیفه نهادهای حاکمیتی نیست و تحقق این هدف نیازمند همکاری شهروندان، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی است.

وی افزود: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به مناسبت «دهه بدون پلاستیک» برنامه‌های متنوعی را با محوریت آموزش، فرهنگ‌سازی، ترویج الگوهای مصرف پایدار و معرفی جایگزین‌های مناسب برای محصولات پلاستیکی در سطح شهر اجرا می‌کند تا گامی مؤثر در کاهش آلودگی‌های ناشی از پسماندهای پلاستیکی و تحقق اهداف توسعه پایدار برداشته شود.

باغخانی‌پور در پایان با اشاره به همزمانی بخشی از «دهه بدون پلاستیک» با مراسم تشییع قائد شهید (رضوان‌الله علیه) گفت: با احترام به حال و هوای معنوی این ایام، برنامه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی پیش‌بینی‌شده در قالب پویش «برای وطن، نه به پلاستیک» پس از برگزاری مراسم تشییع آغاز شد تا ضمن حفظ شأن و حرمت این مناسبت، زمینه اجرای هرچه مؤثرتر برنامه‌های ترویجی و مشارکت گسترده شهروندان در کاهش مصرف پلاستیک فراهم شود.

