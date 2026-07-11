https://mehrnews.com/x3cxHG ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۶ کد مطلب 6885316 استانها بوشهر استانها بوشهر ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۶ اجتماع آبپخشیها در گذرگاه مقاومت بوشهر- تجمع امشب مردم شهر آب پخش در گذرگاه مقاومت پرشور برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6885316 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و سی و سوم حضور رودسری ها در میدان خاکعلی در شب ۱۳۳؛ حضور پرشور مردم در امتداد شبهای همبستگی الوند در یکصد و سیوسومین شب؛ اجتماع مردمی با روایت وحدت و همدلی آوج در شب ۱۳۳؛ مردم همچنان پای کار اجتماع شبانه آزادشهریها به حضور شبانه خود ادامه دادند برچسبها بوشهر آبپخش تجمع مردمی
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