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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۶

اجتماع آب‌پخشی‌ها در گذرگاه مقاومت

اجتماع آب‌پخشی‌ها در گذرگاه مقاومت

بوشهر- تجمع امشب مردم شهر آب پخش در گذرگاه مقاومت پرشور برگزار شد.

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کد مطلب 6885316

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