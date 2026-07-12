شنیده شدن صدای انفجار در حوالی بندرعباس  

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه منابع محلی در استان هرمزگان از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از شهرستان بندرعباس خبر دادند.
بیشتر این گزارشها مربوط به مناطق نزدیک به دریا در این شهرستان است و طبق بررسیهای انجام شده، گزارشات متعلق به مناطقی دور از مراکز جمعیتی و مسکونی در نیمه شرقی شهر بندرعباس است و نمیتوان ماهیت آنها را تأیید کرد.
تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ یک از نهادهای رسمی جزئیات این انفجارها را تأیید یا تکذیب نکردهاند و ماهیت آنها همچنان نامشخص است.
پیشتر گزارشاتی از شنیده شدن صدای انفجار در جنوب جزیره قشم نیز منتشر شده بود.
گزارشهای تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
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