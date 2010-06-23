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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

فدوی خبر داد:

ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بندرعباس مستقر می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی دریایی سپاه کشور از استقرار ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بندرعباس تا آخر تیرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی فدوی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه و فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر و ایرنا افزود: ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در راستای کنترل و حفاظت از آبهای خلیج فارس و به لحاظ استراتژیک بودن منطقه جنوب در بندرعباس مستقر خواهد شد.

فدوی بیان کرد: با توجه به دستور مقام ارشد سپاه و در راستای خروج سازمانها از تهران ستاد ندسا تا قبل از پایان تیرماه در بندرعباس مستقر خواهد شد. تاکنون اقدامات لازم صورت گرفته شده است و در آینده نزدیک رسما اعلام خواهد شد.

وی همچنین از استقرار فرماندهی نیروی دریایی ارتش، صنایع دریایی وزارت دفاع، شیلات و سایر دستگاه های مرتبط دریایی در بندرعباس خبر داد.

کد مطلب 1106127

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