ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بندرعباس مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی فدوی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه و فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر و ایرنا افزود: ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در راستای کنترل و حفاظت از آبهای خلیج فارس و به لحاظ استراتژیک بودن منطقه جنوب در بندرعباس مستقر خواهد شد.

فدوی بیان کرد: با توجه به دستور مقام ارشد سپاه و در راستای خروج سازمانها از تهران ستاد ندسا تا قبل از پایان تیرماه در بندرعباس مستقر خواهد شد. تاکنون اقدامات لازم صورت گرفته شده است و در آینده نزدیک رسما اعلام خواهد شد.

وی همچنین از استقرار فرماندهی نیروی دریایی ارتش، صنایع دریایی وزارت دفاع، شیلات و سایر دستگاه های مرتبط دریایی در بندرعباس خبر داد.