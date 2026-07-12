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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۷

نوای «حیدر حیدر» در گرگان طنین انداز شد

نوای «حیدر حیدر» در گرگان طنین انداز شد

گرگان_ در موج صد و سی و سوم تجمعات شبانه نوای حیدر حیدر توسط مردم انقلابی گرگان طنین انداز شد.

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کد مطلب 6885366

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