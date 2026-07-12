https://mehrnews.com/x3cxJH ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۷ کد مطلب 6885366 استانها گلستان استانها گلستان ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۷ نوای «حیدر حیدر» در گرگان طنین انداز شد گرگان_ در موج صد و سی و سوم تجمعات شبانه نوای حیدر حیدر توسط مردم انقلابی گرگان طنین انداز شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6885366 کپی شد مطالب مرتبط تداوم اجتماع شبانه مردم کردکوی آزادشهریها به حضور شبانه خود ادامه دادند تداوم اجتماع شبانه مردم گالیکش خاکعلی در شب ۱۳۳؛ حضور پرشور مردم در امتداد شبهای همبستگی الوند در یکصد و سیوسومین شب؛ اجتماع مردمی با روایت وحدت و همدلی برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
نظر شما