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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۶

تداوم اجتماع شبانه مردم گالیکش

تداوم اجتماع شبانه مردم گالیکش

گالیکش- مردم گالیکش شامگاه شنبه نیز با حضور در اجتماع شبانه، بر استمرار حضور و همبستگی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6885360

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