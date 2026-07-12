https://mehrnews.com/x3cxJz ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۶ کد مطلب 6885360 استانها گلستان استانها گلستان ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۶ تداوم اجتماع شبانه مردم گالیکش گالیکش- مردم گالیکش شامگاه شنبه نیز با حضور در اجتماع شبانه، بر استمرار حضور و همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6885360 کپی شد مطالب مرتبط خاکعلی در شب ۱۳۳؛ حضور پرشور مردم در امتداد شبهای همبستگی الوند در یکصد و سیوسومین شب؛ اجتماع مردمی با روایت وحدت و همدلی آوج در شب ۱۳۳؛ مردم همچنان پای کار اجتماع شبانه نوای «حیدر حیدر» در گرگان طنین انداز شد یکصد و سی و سومین شب حضور زنجانی ها در میدان برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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