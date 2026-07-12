سید علی میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله نخست ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵، اولویت با زائرانی است که در کاروان‌های حج تمتع ثبت‌نام کرده بودند اما به هر دلیل موفق به تشرف نشدند.

وی افزود: پس از پایان این مرحله، سایر متقاضیان و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج بر اساس جدول زمان‌بندی که متعاقباً از سوی سازمان حج و زیارت اعلام خواهد شد، امکان ثبت‌نام در کاروان‌ها را خواهند داشت.

مدیر حج و زیارت گلستان همچنین با اشاره به آغاز ثبت‌نام زائران اربعین حسینی گفت: نام‌نویسی متقاضیان از نهم تیرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

میرقاسم‌پور از علاقه‌مندان به زیارت اربعین خواست با مراجعه به سامانه سماح، اطلاعات فردی، کد ملی، مرز خروجی و تاریخ رفت و برگشت خود را ثبت و پس از پرداخت هزینه بیمه و خدمات جمعیت هلال‌احمر، ثبت‌نام خود و اعضای خانواده را نهایی کنند.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام در سامانه سماح، زمینه بهره‌مندی زائران از خدمات پیش‌بینی‌شده و برنامه‌ریزی مناسب برای سفر اربعین را فراهم می‌کند.