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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

اولویت ثبت‌نام حج ۱۴۰۵ با جاماندگان است؛ نام‌نویسی اربعین ادامه دارد

اولویت ثبت‌نام حج ۱۴۰۵ با جاماندگان است؛ نام‌نویسی اربعین ادامه دارد

گرگان- مدیر حج و زیارت گلستان با اعلام جزئیات ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: در مرحله نخست، جاماندگان حج تمتع امسال در اولویت ثبت‌نام قرار دارند.

سید علی میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله نخست ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵، اولویت با زائرانی است که در کاروان‌های حج تمتع ثبت‌نام کرده بودند اما به هر دلیل موفق به تشرف نشدند.

وی افزود: پس از پایان این مرحله، سایر متقاضیان و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج بر اساس جدول زمان‌بندی که متعاقباً از سوی سازمان حج و زیارت اعلام خواهد شد، امکان ثبت‌نام در کاروان‌ها را خواهند داشت.

مدیر حج و زیارت گلستان همچنین با اشاره به آغاز ثبت‌نام زائران اربعین حسینی گفت: نام‌نویسی متقاضیان از نهم تیرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

میرقاسم‌پور از علاقه‌مندان به زیارت اربعین خواست با مراجعه به سامانه سماح، اطلاعات فردی، کد ملی، مرز خروجی و تاریخ رفت و برگشت خود را ثبت و پس از پرداخت هزینه بیمه و خدمات جمعیت هلال‌احمر، ثبت‌نام خود و اعضای خانواده را نهایی کنند.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام در سامانه سماح، زمینه بهره‌مندی زائران از خدمات پیش‌بینی‌شده و برنامه‌ریزی مناسب برای سفر اربعین را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6885372

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