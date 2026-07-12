سپاه: آشیانه پهپادهای MQ-۹ آمریکا در اردن را منهدم کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

رژیم جنایتکار آمریکا با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان، شب گذشته تلاش کرد بار دیگر آزموده را بی آزماید و با تحریک چند شناور در مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کند، که با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.

ارتش کودک‌کش آمریکا برای جبران این شکست دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد. همانطور که وعده داده بودیم بلافاصله پاسخ کوبنده تجاوز خود را دریافت کرد.

رزمندگان غیور هوافضای سپاه پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادند. در مرحله اول این پاسخ زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه های پهپادهای MQ۹ را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.

ادامه تجاوز آمریکای عهدشکن پاسخ های شدیدتر را به دنبال خواهد داشت.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»