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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

استفاده از شرکت‌های بازسازی تجهیزات پزشکی در شرایط اضطرار

استفاده از شرکت‌های بازسازی تجهیزات پزشکی در شرایط اضطرار

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازسازی تجهیزات پزشکی در شرایط اضطرار توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با تأکید بر بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دارای مجوز بازیابی و بازسازی تجهیزات پزشکی، افزود: استفاده از این ظرفیت ضمن کاهش هزینه‌های نگهداشت تجهیزات، به تداوم ارائه خدمات درمانی و استفاده بهینه از منابع موجود کمک می‌کند.

وی با اشاره به ابلاغ این موضوع به معاونان غذا و دارو و معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: فهرست شرکت‌های دارای مجوز بازیابی و بازسازی تجهیزات پزشکی برای بهره‌برداری به دانشگاه‌ها ارسال شده است تا از ظرفیت آنها در بازسازی تجهیزات اسقاطی و مستعمل و بازگرداندن آنها به چرخه خدمت‌رسانی استفاده شود.

علیزاده افزود: این اقدام با هدف مدیریت و کاهش هزینه‌های خرید و نگهداشت تجهیزات پزشکی، استفاده بهینه از منابع موجود و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی شرکت‌های داخلی دارای مجوز انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه‌های پیشین، این شرکت‌ها می‌توانند پس از پایان دوره گارانتی تجهیزات پزشکی، در قالب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ثالث و با رعایت ضوابط فنی و قانونی، خدمات مورد نیاز مراکز درمانی را بدون محدودیت در انتخاب از سوی مراکز ارائه دهند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: توسعه رویکرد بازیابی و بازسازی تجهیزات پزشکی با تکیه بر ظرفیت‌های ایجادشده در کشور، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، استفاده بهینه از منابع و پایداری تأمین خدمات تجهیزات پزشکی در نظام سلامت را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6885440
حبیب احسنی پور

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