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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

پیشرفت ۵۰ درصدی طرح ۴ فرزندی زیر ۲۰ سال در لردگان

پیشرفت ۵۰ درصدی طرح ۴ فرزندی زیر ۲۰ سال در لردگان

لردگان- رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های لردگان، فلارد و خانمیرزا از پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات آماده‌سازی سایت ۸/۵ هکتاری طرح جوانی جمعیت و ۴ فرزندی زیر ۲۰ سال در شهرستان لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا امیری از پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات آماده‌سازی سایت ۸/۵ هکتاری طرح جوانی جمعیت و ۴ فرزندی زیر ۲۰ سال در شهرستان لردگان خبر داد و اظهار کرد: عملیات خاک‌برداری این پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی تا یک ماه آینده به پایان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در این سایت که به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تأمین زمین برای مشمولان طرح چهار فرزندی زیر ۲۰ سال اختصاص یافته، ۲۰۵ قطعه زمین با مساحت تقریبی ۱۵۲ مترمربع به ۲۰۵ متقاضی واجد شرایط واگذار شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های لردگان، فلارد و خانمیرزا با اشاره به روند اجرای پروژه بیان داشت: در مرحله فعلی، عملیات آماده‌سازی شامل خاک‌برداری خیابان‌ها و قطعات در حال انجام است که با اعتباری بالغ‌بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا می‌شود.

امیری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات خاک‌برداری این مرحله از آماده‌سازی تا یک ماه آینده به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 6885452

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