ارائه ارز اربعین از سوی شعب منتخب بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، فروش ارز اربعین امسال نیز همانند سال گذشته به صورت دینار عراق انجام می‌شود و نرخ آن بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک شهر خواهد بود. بر این اساس، به هر زائر واجد شرایط، تا سقف۲۰۰ هزار دینار اختصاص می‌یابد.

در راستای ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به زائران اربعین حسینی(ع)، بیش از ۱۱۰ شعبه منتخب بانک شهر در سراسر کشور مسئولیت عرضه ارز اربعین را بر عهده دارند.

متقاضیان حقیقی دریافت ارز اربعین باید ابتدا از طریق اپلیکیشن «آپ» نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند. پس از احراز هویت و واریز معادل ریالی ارز، امکان دریافت ارز خریداری‌شده پس از ۴۸ ساعت از شعبه منتخب تعیین‌شده فراهم خواهد بود. متقاضیان حقوقی (مواکب، نهاد های دولتی و ...) نیز تنها می بایست به شعب منتخب بانک مراجعه کرده و نیازی به ثبت نام در اپلیکیشن آپ ندارند.

همچنین متقاضیان حقیقی و حقوقی پیش از ثبت درخواست، باید در سامانه های سماح و ناخدا ثبت‌نام کرده و ثبت‌نام آنان با موفقیت نهایی شده باشد. ارز اربعین نیز به زائران بالای ۵ سال تعلق می‌گیرد.

سرپرست خانواده ها نیز می توانند از طریق اپلیکیشن آپ به ازای اعضای تحت تکفل خود ثبت درخواست کرده و نسبت به دریافت ارز اقدام نمایند.