سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو نشست کمیسیون بررسی طرحهای وابسته به کشاورزی (ماده ۲) و هیأت نظارت ماده ۳۳، در مجموع ۲۹ پرونده مرتبط با واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای کشاورزی و تولیدی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی با اشاره به برگزاری نشست هیأت نظارت ماده ۳۳ افزود: در این جلسه ۱۸ پرونده مربوط به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی که پس از واگذاری اراضی ملی در حال اجرا هستند، از نظر میزان پیشرفت فیزیکی، نحوه اجرای تعهدات و انطباق با ضوابط قانونی بررسی شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، با تمدید قرارداد برخی از طرحها و فسخ قرارداد طرحهایی که شرایط قانونی لازم را نداشتند، موافقت شد. این پروندهها مجموعاً ۲۶۸ هزار و ۶۹۲ مترمربع از اراضی واگذار شده را شامل میشوند.
نقشبندی با اشاره به برگزاری کمیسیون بررسی طرحهای وابسته به کشاورزی (ماده ۲) گفت: در این نشست نیز ۱۱ پرونده مربوط به درخواستهای واگذاری اولیه، تمدید قرارداد اجاره، تغییر طرح و جایگزینی مجری برای اجرای طرحهای کشاورزی و تولیدی بررسی شد.
وی افزود: این پروندهها در مجموع ۳۷ هزار و ۲۹۹ مترمربع از اراضی ملی را در بر میگرفت که پس از بررسی ابعاد فنی، حقوقی و کارشناسی، تصمیمات لازم درباره آنها با نظر اعضای کمیسیون اتخاذ شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اینکه نظارت مستمر بر اجرای طرحهای واگذار شده از اولویتهای این سازمان است، تصریح کرد: جلوگیری از انحراف در اجرای طرحها، جلوگیری از معطل ماندن اراضی ملی و فراهم کردن زمینه برای اجرای طرحهای مولد و اشتغالزا، از مهمترین اهداف برگزاری این کمیسیونها است.
نقشبندی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با رصد مستمر روند اجرای طرحها، تلاش میکند ضمن صیانت از اراضی ملی و دولتی، بستر لازم برای توسعه سرمایهگذاری و رونق تولید در بخش کشاورزی استان را فراهم کند.
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