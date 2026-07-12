آزادسازی بیش از ۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم قلع‌وقمع ۲۵ مورد مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی جاده امامزاده اباذر (آشنستان) و روستای میانبر از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین اجرا شد.

وی افزود: مستحدثات تخریب‌شده شامل دیوارکشی، احداث بنا و محوطه‌سازی غیرمجاز بود که با اجرای احکام قانونی، ۱۰ هزار و ۷۵۰ مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی استان، کارشناسان امور اراضی شهرستان و عوامل اجرائیات شهرداری منطقه در اجرای این عملیات، تصریح کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

خیرخواه تأکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان و مقابله با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.