به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، راه‌ اندازی کافه رستوران تنها به اجاره یک ملک، اجرای دکوراسیون و خرید چند دستگاه محدود نمی‌ شود. برای رسیدن به یک مجموعه آماده فعالیت، باید موضوعاتی مانند انتخاب کانسپت، بررسی بازار، طراحی آشپزخانه، خرید تجهیزات، تدوین منو، جذب نیرو، دریافت مجوزها و تأمین سرمایه در گردش به‌صورت هماهنگ مدیریت شوند. در این مطلب، مراحل اصلی تجهیز و راه‌ اندازی کافه رستوران و عوامل مؤثر بر هزینه آن را بررسی می‌کنیم.

راه‌ اندازی کافه رستوران، تجهیزات و برآورد هزینه

راه‌ اندازی کافه رستوران تنها به اجاره یک ملک، اجرای دکوراسیون و خرید چند دستگاه محدود نمی‌ شود. برای رسیدن به یک مجموعه آماده فعالیت، باید موضوعاتی مانند انتخاب کانسپت، بررسی بازار، طراحی آشپزخانه، خرید تجهیزات، تدوین منو، جذب نیرو، دریافت مجوزها و تأمین سرمایه در گردش به‌صورت هماهنگ مدیریت شوند. در این مطلب، مراحل اصلی تجهیز و راه‌ اندازی کافه رستوران و عوامل مؤثر بر هزینه آن را بررسی می‌کنیم.

راه‌ اندازی کافه رستوران از کجا شروع می‌ شود؟

تصمیم برای تأسیس یک کافه رستوران معمولاً با یک ایده جذاب آغاز می‌شود؛ فضایی متفاوت، منویی خاص یا تجربه‌ای که قرار است مشتری را دوباره به مجموعه بازگرداند. با این حال، فاصله زیادی میان یک ایده جذاب و یک کسب‌ و کار قابل اجرا وجود دارد.

پیش از انتخاب ملک یا خرید تجهیزات، باید مشخص شود که کافه رستوران برای چه گروهی از مشتریان طراحی می‌شود، چه نوع غذا و نوشیدنی ارائه می‌ دهد و در کدام محدوده فعالیت خواهد کرد. نوع خدمات مجموعه نیز اهمیت دارد. یک کافه رستوران خانوادگی، یک مجموعه جوان‌ پسند و یک فضای مناسب جلسات کاری، به طراحی، منو، تجهیزات و شیوه خدمات متفاوتی نیاز دارند.

شناخت بازار و انتخاب کانسپت

کانسپت، هویت اصلی کافه رستوران است. طراحی داخلی، نوع منو، لباس کارکنان، موسیقی، شیوه پذیرایی و حتی ظروف سرو باید با این هویت هماهنگ باشند. زمانی که هر بخش از مجموعه مسیر جداگانه‌ای داشته باشد، مشتری تصویر روشنی از برند دریافت نمی‌کند.

شناخت بازار نیز باید پیش از اجرای پروژه انجام شود. بررسی رفتار مشتریان منطقه، سطح قیمت رقبا، ساعات شلوغی، دسترسی، جای پارک و ظرفیت ارسال سفارش، اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.

شرایط راه‌ اندازی یک مجموعه غذایی در شهرها و محله‌ های مختلف یکسان نیست. به همین دلیل، بررسی تجربه‌ ها و الزامات مربوط به راه‌ اندازی رستوران در ایران می‌تواند دید روشنی درباره مراحل اجرایی، انتخاب تیم راه‌اندازی و مدیریت سرمایه ایجاد کند.

انتخاب ملک مناسب برای کافه رستوران

ملک کافه رستوران فقط محل استقرار میز و صندلی نیست. این فضا باید از نظر فنی نیز ظرفیت اجرای پروژه را داشته باشد. امکان نصب هود و کانال تهویه، مسیر ورود و خروج مواد اولیه، دسترسی به آب و فاضلاب، ظرفیت برق، وضعیت گاز، محل انبار و فضای آماده‌سازی باید پیش از عقد قرارداد بررسی شوند.

طراحی فضای داخلی و آشپزخانه

طراحی کافه رستوران باید میان زیبایی و کارایی تعادل ایجاد کند. فضای سالن برای مشتری طراحی می‌ شود، اما کارکنان نیز باید بتوانند بدون تداخل و اتلاف زمان فعالیت کنند. فاصله میزها، مسیر حرکت گارسون، محل صندوق، ایستگاه سرو، ورودی آشپزخانه و دسترسی به سرویس‌ ها باید از ابتدا در نقشه دیده شوند.

در آشپزخانه، جانمایی تجهیزات نقش مستقیمی در سرعت آماده‌ سازی سفارش دارد. بخش دریافت مواد اولیه، انبار، شست‌ و شو، آماده‌ سازی، پخت و تحویل غذا باید مسیر مشخصی داشته باشند. طراحی نامناسب باعث رفت‌ و آمد اضافی، ازدحام کارکنان و افت نظم آشپزخانه می‌ شود.

تجهیزات موردنیاز کافه رستوران

فهرست تجهیزات باید پس از نهایی شدن منو تهیه شود. خرید دستگاه پیش از مشخص شدن منو، ممکن است به تهیه تجهیزاتی منجر شود که کاربرد محدودی دارند یا فضای زیادی اشغال می‌کنند.

تجهیزات آشپزخانه معمولاً شامل دستگاه‌ های پخت، اجاق، گریل، فر، سرخ‌ کن، یخچال و فریزر، میز کار استیل، سینک صنعتی، تجهیزات شست‌ و شو، قفسه‌ بندی و وسایل آماده‌ سازی مواد اولیه است.

در بخش کافه نیز دستگاه اسپرسو ساز، آسیاب قهوه، یخ‌ساز، بلندر، تجهیزات دم‌ آوری، یخچال ویترینی و ابزارهای باریستا با توجه به منوی نوشیدنی انتخاب می‌شوند. ظرفیت هر دستگاه باید با تعداد سفارش‌های پیش‌بینی‌شده هماهنگ باشد.

طراحی منو و ارتباط آن با تجهیزات

منو یکی از بخش‌ هایی است که روی طراحی آشپزخانه، خرید تجهیزات، تعداد کارکنان و میزان مواد اولیه اثر می‌ گذارد. منوی گسترده ممکن است در نگاه اول جذاب باشد، اما معمولاً به تجهیزات، فضای نگهداری و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد.

انتخاب آیتم‌ ها باید با هویت مجموعه، توان آشپزخانه و سلیقه مشتریان هماهنگ باشد. هر آیتم منو لازم است رسپی مشخص، وزن استاندارد، روش آماده‌ سازی و قیمت تمام‌ شده داشته باشد. این کار باعث می‌ شود کیفیت سفارش‌ ها به حضور یک آشپز خاص وابسته نباشد.

پیش از افتتاح نیز باید تمام آیتم‌ ها چند بار آزمایش شوند. زمان آماده‌ سازی، نحوه سرو، مقدار مواد اولیه و بازخورد افراد حاضر در تست می‌ تواند ایرادهای منو را پیش از ورود مشتری آشکار کند.

هزینه راه‌ اندازی کافه رستوران چگونه محاسبه می‌شود؟

برای هزینه راه‌ اندازی نمی‌توان یک عدد ثابت اعلام کرد. متراژ، شهر، محله، شرایط ملک، نوع منو، ظرفیت آشپزخانه، سطح دکوراسیون و کیفیت تجهیزات روی بودجه اثر می‌گذارند.

بخش‌ هایی مانند ودیعه یا خرید ملک، بازسازی، تأسیسات، دکوراسیون، تجهیزات آشپزخانه، تجهیزات کافه، ظروف، مبلمان، تابلو، طراحی هویت بصری و نرم‌افزار فروش باید در برآورد اولیه دیده شوند.

در کنار هزینه‌ های اجرایی، هزینه دریافت مجوز، آموزش پرسنل، خرید مواد اولیه، تبلیغات افتتاحیه، لباس کارکنان و سرمایه در گردش نیز وجود دارد. حذف این موارد از محاسبات می‌تواند بودجه پروژه را در روزهای نزدیک به افتتاح با مشکل روبه‌رو کند.

برای بررسی جزئیات این بخش می‌توان راهنمای هزینه راه‌اندازی کافه رستوران را مطالعه کرد. برآورد هزینه زمانی کاربردی است که بر اساس شرایط واقعی ملک، منو و ظرفیت مجموعه انجام شود.

دریافت مجوزها و رعایت الزامات بهداشتی

نوع مجوزهای موردنیاز به محل فعالیت و شیوه خدمات مجموعه بستگی دارد. پیش از شروع بازسازی باید وضعیت کاربری ملک، امکان دریافت مجوز صنفی و الزامات بهداشتی بررسی شود.

طراحی آشپزخانه نیز باید با اصول بهداشت مواد غذایی هماهنگ باشد. تفکیک بخش شست‌ و شو، نگهداری مواد خام، آماده‌ سازی و پخت، استفاده از سطوح قابل شست‌ و شو و پیش‌ بینی محل جمع‌ آوری زباله از موضوعات مهم این بخش هستند.

پیگیری مجوزها در زمان مناسب، از تأخیر در افتتاح جلوگیری می‌کند. شروع این فرآیند در روزهای پایانی پروژه ممکن است برنامه بهره‌ برداری را به هم بزند.

نقش شرکت راه‌ اندازی کافه رستوران

راه‌ اندازی کافه رستوران شامل چند حوزه تخصصی است؛ معماری، تأسیسات، آشپزی، تجهیزات، منابع انسانی، برندینگ و مدیریت مالی. هماهنگ نبودن این بخش‌ ها ممکن است باعث دوباره‌ کاری و افزایش هزینه شود.

یک تیم راه‌ اندازی، تمام مراحل را در قالب یک برنامه واحد مدیریت می‌ کند. بررسی ایده، امکان‌ سنجی ملک، طراحی منو، جانمایی آشپزخانه، انتخاب تجهیزات، آموزش کارکنان و برنامه‌ ریزی افتتاح می‌ر توانند زیر نظر یک ساختار هماهنگ انجام شوند.

مجموعه شف میکر در زمینه راه‌ اندازی و توسعه کسب‌ و کارهای غذایی فعالیت دارد و خدماتی مانند طراحی، تجهیز، تدوین منو، آموزش، برندینگ و آماده‌ سازی مجموعه برای افتتاح را ارائه می‌کند.

جمع‌ بندی

راه‌ اندازی کافه رستوران یک پروژه چندمرحله‌ای است که باید از ابتدا بر اساس ایده، بازار هدف، بودجه و شرایط ملک برنامه‌ ریزی شود. انتخاب ملک، طراحی آشپزخانه، خرید تجهیزات، تدوین منو، آموزش کارکنان و تأمین سرمایه در گردش، اجزای جدا از هم نیستند و هر تصمیم روی بخش‌های دیگر اثر می‌گذارد.

برآورد واقعی هزینه‌ها و اجرای هماهنگ مراحل، مسیر افتتاح را منظم می‌کند و احتمال هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را کاهش می‌دهد. پیش از شروع، لازم است تمام مراحل پروژه در قالب یک برنامه اجرایی مشخص شوند تا سرمایه در بخش‌هایی هزینه شود که برای فعالیت و دوام مجموعه ضروری هستند.

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