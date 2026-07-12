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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

منفجر کردن خانه‌های مردم لبنان توسط رژیم صهیونیستی

منفجر کردن خانه‌های مردم لبنان توسط رژیم صهیونیستی

گزارش های رسانه ای حاکی از تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز تعداد دیگری از خانه های شهروندان لبنانی را در مناطق مجدل زون و بنت جبیل منفجر کرد.

نظامیان صهیونیست همچنین به سمت خانه های مردم در منطقه المنصوری در جنوب لبنان تیراندازی کردند.

بامداد امروز نیز منابع محلی لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به یک انفجار بزرگ در شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان کرده است.

این در حالی است که امضای توافق ننگین میان دولت غربگرای بیروت و رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ تأثیری بر روند تجاوزات این رژیم نگذاشته است.

کد مطلب 6885538

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