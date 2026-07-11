حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان خبر دادند.

علی رغم آتش بس و توافق بیروت و تل‌آویو بر سر توافق چارچوب و مذاکرات بعدی، رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری را در جنوب لبنان هدف چند حمله هوایی قرار داد.

همچنین منابع لبنانی از تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی در حولا خبر دادند.

شبکه المنار هم از رخنه نظامیان اسرائیلی به شرق شهرک بیت یاحون و تداوم انفجارهایی خبر داد که نظامیان این رژیم در کفرتبنیت و ارنون در جنوب لبنان انجام دادند.

خبرگزاری لبنان گزارش داد که ارتش اسرائیل در حال آتش زدن شهرک الخیام است و احتمالاً این آتش‌سوزی‌ها به خانه‌های باقی‌مانده در چندین محله سرایت می‌کند، در حالی که تحرکات نظامی اسرائیل در داخل این شهرک ادامه دارد.

همزمان دود غلیظی از چندین نقطه شهرک به هوا برخاسته است.

از سوی دیگر یک منبع نظامی لبنانی از حضور هیئت نظامی آمریکایی در لبنان و گفتگوهایش با مقامات نظامی لبنان خبر داد.