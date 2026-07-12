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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

حفظ وحدت ملی و خدمت صادقانه به مردم مهم‌ترین نیاز امروز کشور است

حفظ وحدت ملی و خدمت صادقانه به مردم مهم‌ترین نیاز امروز کشور است

نماینده سابق مجلس گفت: حفظ وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، خدمت صادقانه به مردم و بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان، مهم‌ترین راهبرد برای عبور موفق کشور از مشکلات است.

محمدکریم عابدی، نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، استفاده از ظرفیت نخبگان و توجه به رهنمودهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی ادامه داد: از زمانی که شیهد بزرگوارمان آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان نماینده حضرت امام خمینی(ره) در وزارت دفاع و عضو شورای عالی دفاع فعالیت می‌کردند و در کنار شهید مصطفی چمران در جنگ‌های نامنظم نیز حضور داشتند، افتخار همکاری و همراهی با این بزرگواران را داشتم.

عابدی با اشاره به واقعه صحرای طبس، افزود: پس از حادثه طبس، در ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به همراه شهید چمران و رهبر شهید انقلاب برای بررسی ابعاد این رویداد در منطقه حضور یافتیم، از آن دوران خاطرات و اسنادی در اختیار دارم که بیانگر اهتمام این بزرگان به مسائل دفاعی و امنیتی کشور است.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، مطرح کرد: ایشان همواره توجه ویژه‌ای به نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج و رزمندگان اسلام داشتند و ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، استادان دانشگاه و نخبگان علمی را از ارکان مهم مدیریت و هدایت جامعه می‌دانستند.

این فعال سیاسی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و همکاری تمامی اقشار جامعه هستیم، همچنین مسئولان، نخبگان، دانشگاهیان و جوانان باید با احساس مسئولیت بیشتر در مسیر حل مشکلات کشور و تقویت اقتدار ملی گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت فارغ‌التحصیلان، متخصصان و نخبگان کشور، اضافه کرد: تشکیل حلقه‌های میانی، استفاده از توان نیروهای کارآمد و توجه به اسناد راهبردی کشور می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و رفع بسیاری از چالش‌های موجود باشد.

عابدی اظهار کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، خدمت صادقانه به مردم و بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان، مهم‌ترین راهبرد برای عبور موفق کشور از مشکلات و دستیابی به آینده‌ای روشن و مقتدر است.

کد مطلب 6885558
زهرا علیدادی

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