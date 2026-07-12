محمدکریم عابدی، نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، استفاده از ظرفیت نخبگان و توجه به رهنمودهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی ادامه داد: از زمانی که شیهد بزرگوارمان آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان نماینده حضرت امام خمینی(ره) در وزارت دفاع و عضو شورای عالی دفاع فعالیت می‌کردند و در کنار شهید مصطفی چمران در جنگ‌های نامنظم نیز حضور داشتند، افتخار همکاری و همراهی با این بزرگواران را داشتم.

عابدی با اشاره به واقعه صحرای طبس، افزود: پس از حادثه طبس، در ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به همراه شهید چمران و رهبر شهید انقلاب برای بررسی ابعاد این رویداد در منطقه حضور یافتیم، از آن دوران خاطرات و اسنادی در اختیار دارم که بیانگر اهتمام این بزرگان به مسائل دفاعی و امنیتی کشور است.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، مطرح کرد: ایشان همواره توجه ویژه‌ای به نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج و رزمندگان اسلام داشتند و ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، استادان دانشگاه و نخبگان علمی را از ارکان مهم مدیریت و هدایت جامعه می‌دانستند.

این فعال سیاسی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و همکاری تمامی اقشار جامعه هستیم، همچنین مسئولان، نخبگان، دانشگاهیان و جوانان باید با احساس مسئولیت بیشتر در مسیر حل مشکلات کشور و تقویت اقتدار ملی گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت فارغ‌التحصیلان، متخصصان و نخبگان کشور، اضافه کرد: تشکیل حلقه‌های میانی، استفاده از توان نیروهای کارآمد و توجه به اسناد راهبردی کشور می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و رفع بسیاری از چالش‌های موجود باشد.

عابدی اظهار کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، خدمت صادقانه به مردم و بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان، مهم‌ترین راهبرد برای عبور موفق کشور از مشکلات و دستیابی به آینده‌ای روشن و مقتدر است.