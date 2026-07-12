۴۰۰۰ مسئله صنعتی شناسایی شد؛ انعقاد ۱۷۰۰ قرارداد فناورانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با هدف رفع یکی از چالشهای اصلی نظام نوآوری ایران، یعنی نبود پلی برای اتصال دانش به تقاضای واقعی بازار، ساختاری چندلایه را طراحی کرده است که تمامی مراحل از شناسایی مسئله تا تجاریسازی را پوشش میدهد. محمد گرجی، مدیر اداره هدایت و حمایت از پژوهشهای این سازمان، جزئیات این طرحها و بستههای حمایتی را تشریح کرد.
«طرح باقرالعلوم (ع)»؛ مهندسی نیاز از شناسایی تا حل مسئله
وی با اشاره به طرح باقر العلوم گفت: در این طرح، تمرکز اصلی بر «مسئله واقعی» است و نه پروژههای انتزاعی. تیمهای ویژهای تحت عنوان «کاشف» در هر استان، وظیفه شناسایی نیازهای واقعی صنعت و دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند. این فرآیند در چهار مرحله صورت میگیرد:
۱. شناسایی: احصای مسائل واقعی توسط تیمهای استانی.
۲. تبدیل: استانداردسازی چالشها در قالب RFP (درخواست برای پروپوزال).
۳. پروپوزالنویسی: فراخوان و دریافت طرحهای پژوهشی از تیمهای دانشجویی و نخبگانی.
۴. اجرا: انعقاد قرارداد و نظارت بر پیشرفت تا حصول نتیجه.
تاکنون در مجموع در دو طرح باقرالعلوم و امام صادق (ع)، حدود چهارهزار مسئله شناسایی و برای حدود هزار و هفتصد مورد، قراردادهای اجرایی منعقد شده است.
«طرح شهید چمران»؛ ایدههایی فراتر از تقاضای صنعت
وی با اشاره به طرح شهید چمران افزود: این طرح به عنوان بازوی «ایدهمحور» عمل میکند. در این طرح، محققان یا تیمهای فناور با اولویت راهبردی یا ایدهای نوآورانه که لزوماً از سوی صنعت درخواست نشده اما برای آینده کشور حیاتی است، مورد حمایت ویژه قرار میگیرند. این طرح فرصتی برای اساتید و تیمهای نخبه جهت حرکت در مرزهای دانش فراهم میآورد.
«طرح تاثریا»؛ پلی برای عبور از دره مرگ فناوری
مدیر اداره هدایت و حمایت از پژوهشهای سازمان بسیج علمی کشور افزود: این طرح به منظور حمایت از تیمهایی طراحی شده که در مرحله ساخت نمونه اولیه متوقف میشوند. «طرح تاثریا» با کمک به مذاکره با بازار، جذب سرمایه و تبدیل تیمهای پژوهشی به واحدهای فناور اقتصادی، به استارتاپها یاری میرساند تا از «دره مرگ» فناوری عبور کنند.
حمایت از صنایع نرم و خلاق؛ «طرح امام صادق (ع)»
وی با اشاره به طرح امام صادق (ع) افزود: در «طرح امام صادق (ع)»، تمرکز بر «صنایع نرم و خلاق» از جمله علوم انسانی، خدمات هوشمند، فرهنگ و هنر است. پایاننامههای ارشد و دکتری و حتی رسالههای پسادکتری که قابلیت کاربردی شدن داشته باشند، در چتر حمایتی «جهاد علمی» قرار گرفته و به جای نگاه صرفاً آکادمیک، به سمت حل مسائل واقعی کشور سوق داده میشوند.
تحول در پارادایم پژوهش: از تولید مقاله تا حل مسئله
گرجی معتقد است کلید توسعه فناوری در کشور، تغییر پارادایم از «تولید مقاله» به «حل مسئله» است. اداره هدایت و حمایت از پژوهشها با فرآیندهایی که از نیازسنجی میدانی آغاز و به تجاریسازی ختم میشود، نقش سازمانهای حمایتی را بازتعریف کرده است. این رویکرد، نخبگان و تیمهای فناور را از دغدغههای بازاریابی و موانع اداری رها کرده و سازمان بسیج علمی به عنوان حلقه واسط، پیوند میان دانش و تقاضای واقعی را فراهم میآورد.
وی افزود: این شبکه گسترده از طرحهای باقرالعلوم (ع)، شهید چمران و امام صادق (ع) و جهاد علمی، فرصتی برای نخبگان علاقهمند به حل چالشهای ملی فراهم میکند. سازمان بسیج علمی با ارائه حمایتهای اعتباری و مالی، از هستههای فناور و نخبگانی که «جهاد علمی» را در کسبوکارهای دانشبنیان پیاده میکنند، حمایت خواهد کرد. پژوهشگران و تیمهای نوپا میتوانند از طریق مراکز استانی و سامانه اختصاصی طرحها در وبسایت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، برای ورود به این چرخه اقدام نمایند.
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