امضا تفاهم نامه بین دانشگاه پیام نور و سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی و اجرای منویات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) مبنی بر مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست ایران اسلامی و اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست و به منظور ایجاد همکاری و تعامل اجرایی، علمی، فنی و پژوهشی در زمینه حفاظت محیط زیست، تفاهم نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه پیام نور در محل سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه، ایجاد همکاری و تعامل اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی به منظور استفاده از امکانات و توانمندی های علمی، نیروی انسانی، فنی، اطلاعاتی، تجربه و تخصص فیمابین با محوریت بهره گیری از ظرفیت دانشگاه پیام نور از طریق کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست جز اهداف مهم برای ایجاد این تفاهم نامه است.
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاهها در حل مسائل زیستمحیطی کشور، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری مسائل محیطزیست نیازمند پشتوانههای علمی و پژوهشی است و در عین حال، اطلاعات نادرست و غیرعلمی نیز در جامعه گسترش یافته که تصمیمگیری را دشوارتر کرده است.
وی اظهار کرد: دانشگاهها ظرفیت بسیار بالایی برای تولید دانش و ارائه راهکارهای علمی دارند، اما متأسفانه ارتباط میان دانشگاهها و سازمانهای اجرایی آنگونه که باید شکل نگرفته و از توان علمی دانشگاهها بهدرستی استفاده نشده است.
کیادلیری افزود: در کشور دانشکدههای متعدد محیطزیست فعالیت میکنند، اما در بسیاری از مسائل و چالشهای زیستمحیطی، کمتر از ظرفیت علمی این مراکز استفاده میشود و حتی در بسیاری از موارد، نظر کارشناسی دانشگاهها مورد پرسش قرار نمیگیرد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به حجم بالای پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی گفت: دهها و صدها پایاننامه و پژوهش ارزشمند در حوزه محیطزیست در دانشگاهها انجام میشود که در صورت بهکارگیری در دستگاههای اجرایی، میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را برطرف کند.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از نتایج تحقیقات نیازمند تعامل مستمر میان دانشگاه و سازمانهای متولی است، تصریح کرد: لازم است موضوعات پژوهشی و نیازهای اجرایی به صورت مشترک تعریف شوند تا تحقیقات دانشگاهی مستقیماً پاسخگوی مسائل و نیازهای دستگاههای اجرایی باشد.
کیادلیری ادامه داد: بسیاری از دانشآموختگان رشتههای محیطزیست با وجود انتشار مقالات علمی معتبر، پس از ورود به دستگاههای اجرایی فرصت کافی برای اثرگذاری و بهکارگیری دانش تخصصی خود پیدا نمیکنند.
وی تأکید کرد: حل چالشهای محیطزیستی مستلزم کنار گذاشتن نگاه کوتاهمدت و حرکت به سمت برنامهریزی بلندمدت و علمی است و این هدف تنها با همکاری نزدیک دانشگاهها و نهادهای اجرایی محقق خواهد شد.
در ادامه؛ شینا انصاری با تأکید بر نقش آموزش و پژوهش در ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست، گفت: همکاری میان سازمان حفاظت محیطزیست و دانشگاهها باید بهصورت نظاممند و مسئلهمحور گسترش یابد تا از ظرفیت علمی مراکز دانشگاهی برای حل چالشهای زیستمحیطی کشور بهرهگیری شود.
انصاری در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه پیام نور، ضمن خیرمقدم به حاضران، اظهار کرد: سیاستهای کلی محیطزیست که از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور در حوزه محیطزیست است که با نگاهی جامع، تمامی ابعاد این حوزه را مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: یکی از محورهای مهم این سیاستها، موضوعات فرهنگی، اجتماعی و آموزشی است؛ چرا که آموزشهای محیطزیستی میتواند بیشترین اثرگذاری را در میان اقشار مختلف جامعه و همچنین در نظام حکمرانی داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با قدردانی از فعالیتهای دانشگاه پیام نور در حوزه آموزشهای محیطزیستی گفت: این دانشگاه از مراکز علمی پیشگام و اثرگذار در توسعه آموزشهای محیطزیستی به شمار میرود و امیدواریم با امضای این تفاهمنامه، همکاریهای مشترک میان سازمان حفاظت محیطزیست و دانشگاه پیام نور بیش از گذشته توسعه یابد.
انصاری با اشاره به رویکرد سازمان در تعامل با مراکز علمی تصریح کرد: نگاه ما به دانشگاهها، نگاهی مبتنی بر حل مسئله و انجام پژوهشهای کاربردی است. دانشگاهها بازوی علمی سازمان حفاظت محیطزیست هستند و این ارتباط باید به شکلی منسجم، مستمر و نظاممند دنبال شود.
وی ادامه داد: اجرای پژوهشهای کاربردی و مسئلهمحور، شناخت دقیقتر چالشهای زیستمحیطی، ارائه راهکارهای اجرایی، پشتیبانی علمی از سیاستگذاریها و افزایش اثربخشی برنامههای اجرایی، از مهمترین محورهای همکاری مشترک خواهد بود.
معاون رئیسجمهور همچنین بر ضرورت تربیت تسهیلگران، آموزشگران و نیروهای واسطه در حوزه آموزشهای محیطزیستی تأکید کرد و گفت: تولید محتوای آموزشی استاندارد، بهروز و متناسب با نیازهای واقعی جامعه، یکی از خلأهای موجود است که امیدواریم با همکاری دانشگاهها بتوان آن را برطرف کرد.
نظر شما