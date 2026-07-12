نیما کرمی مجری برنامه «دو نقطه» شبکه دو درباره این برنامه و بازگشت آن به شبکه به خبرنگار مهر بیان کرد: گفته شده که برنامه دوباره تولید خواهد شد. ما در میانه مراحل ضبط و برنامه‌ریزی اولیه بودیم که جنگ شد. مقرر بود ۹۰ قسمت تولید شود اما ۱۷ قسمت ضبط شد که در ماه رمضان هم چند قسمت آن روی آنتن رفت.

وی اضافه کرد: در جنگ رمضان ضبط برنامه متوقف شد و از جمله دلایل اصلی توقف موقت ضبط، موقعیت مکانی استودیو بود که در سوله‌ای نزدیک به بانک اهداف قرار داشت. همچنین با توجه به حضور روزانه نزدیک به ۳۰۰ نفر از مهمانان، خانواده‌ها و نوجوانان در استودیو، رعایت جنبه‌های ایمنی و انسانی ضرورت داشت و همین امر سبب ایجاد وقفه شد.

وی در پایان درباره امکان دوباره تولید برنامه نیز گفت: بر اساس مذاکرات انجام‌ شده، مقرر است ضبط ادامه یابد. فصل جدیدی با حضور نوجوانان آغاز می‌شود که ان‌شاءالله در مردادماه کلید خواهد خورد. البته باید تأکید کنم که این زمان‌بندی هنوز در مراحل اولیه بررسی است و نیاز به فراهم آوردن شرایطی آرام و ایمن دارد، چراکه تعداد قابل‌توجهی از کودکان، نوجوانان و تماشاگران در محل ضبط حضور خواهند داشت و حفظ آرامش و سلامت همه عزیزان از اولویت‌های اصلی است.

«دونقطه» در قالبی متفاوت از سایر مسابقات حوزه زبان و ادبیات فارسی، تلاش کرده با ایجاد شور و نشاط و هیجان در میان نوجوانان، مسیر یادگیری مفاهیم ادبی و زبانی را برای مخاطبان تلویزیون جذاب‌تر کند. این برنامه محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان است.