ماندگاری هوای گرم و افزایش رطوبت در خوزستان تا پایان هفته

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر تا پایان هفته در اغلب نقاط استان بهجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی تداوم خواهد داشت.
وی افزود: طی امروز سرعت وزش باد در بخشهای شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی استان در حد متوسط خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از فردا تا اواسط وقت یکشنبه به ویژه طی صبحگاه و شامگاه، جریانات گرم و مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی همچنین مه رقیق در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و تا حدودی غربی و شمالی استان خواهد شد.
سبزهزاری در پایان به آمار دماهای ثبتشده اشاره کرد و گفت: در شبانهروز گذشته امیدیه با ۵۰.۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه و ایذه با ۲۴.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شدهاند. اهواز نیز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۴۸.۸ و کمینه دمای ۳۰.۵ درجه سانتیگراد رسید.
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