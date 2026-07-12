محمدحسن باقری شکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: براساس بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی آسمان استان در این هفته عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی با اشاره به پدیدههای جوی پیشرو افزود: در برخی ساعات بهویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد موقت و ملایم در سطح استان پیشبینی میشود و غبار رقیق در برخی ساعات، بهویژه در مناطق شرقی استان، دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص تغییرات دمایی تصریح کرد: با توجه به روند افزایش دما که از روز گذشته در اکثر نقاط استان آغاز شده است، شاهد ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته خواهیم بود؛ بهطوریکه بیشینه دما در اکثر شهرستانهای استان به محدوده ۳۹ تا ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به آمار ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته گفت: روز گذشته بیشینه دمای استان با ۴۱ درجه سانتیگراد از شهرستان فامنین گزارش شد و صبح امروز نیز شهرستان بهار با دمای کمینه ۱۴ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان بود و دمای هوای همدان در شبانهروز گذشته بین ۱۶ تا ۳۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
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