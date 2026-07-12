داوطلب: خونخواهی شهیدان با تقاص از دشمنان محقق می شود

محمدرضا داوطلب در حاشیه میز خدمت به مناسبت یادواره ۲۵۶ کارمند شهید گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید انقلاب و تقدیر از مردم با حضور در آیین بدرقه و مراسم های گرامیداشت رهبر شهید، اظهار کرد: این حضور با شکوه وبی نظیر مردم ادای دین به سیدالشهدای انقلاب است.

مدیر کل بنیادشهید استان گیلان افزود: حقیقتاً داغ امام شهید بر دل شیعیان آنچنان سنگینی می‌کند که جز با خونخواهی و حرکت در مسیر حزب‌الله برای گرفتن تقاص این حرکت پلید دشمنان ایران زمین، تسکین نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه ما خونخواه رهبری هستیم که جان فدای ایران شد، گفت: رهبر شهید انقلاب، آقای ما و رهبر عزیز و امید مظلومان جهان، به‌ویژه شیعیان بود و همه چشم به او داشتند.

داوطلب با اشاره به توطئه‌های مختلف دشمن در ایران، گفت: در استان گیلان همزمان با آغاز جنگ سوم، قرارگاه پشتیبانی جنگ را تشکیل شد، یک بار دیگر گیلان نشان داد که پاسدار نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به تقدیم ۶۵ شهید برای حفظ نظام و انقلاب در طی جنگ رمضان افزود: در این جنگ، ۶۵ شهید هم‌زمان با شهادت رهبر شهید انقلاب از گیلان را تقدیم شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران با همراهی نماینده عالی دولت، نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران ارشد استان و شهرستان در منازل حاضر شهدا حاضر شده است،اظهار کرد: در دیدار با خانواده شهدا ضمن دلجویی و ادای احترام، برای ارائه خدمات بیشتر، پرونده‌هایی را جهت تسهیل امور تشکیل دهیم تا گامی برای تسلای آنان برداشته شود.

وی باتقدیر از فرماندهان انتظامی، نظامی و آحاد مردم که در دیدارها و تشییع باشکوه شهدای این جنگ حضور داشتند، گفت: همان‌گونه که رهبر انقلاب به دیدار با خانواده شهدا اهمیت ویژه‌ای می‌دادند، ما نیز طرح سپاس را در اولویت قرار دادیم. و تمامی مراسم‌ها اعم از سومین و هفتمین روز شهادت را با نهایت احترام برگزار کردیم.

تجلیل از میراث شهیدان انصاری و نورانی

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با اشاره به برگزاری برنامه‌های سالگرد شهید دانشمند هسته‌ای و خانواده اش افزود: در کنار این مراسم‌ها، اولین سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه را را نیز داشتیم.

وی با قدردانی از حضور مردم که با تمامی سلایق و گرایش‌های خود پای نظام، انقلاب و ولایت ایستاده‌اند، گفت: مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید انصاری با حضور مردم و با همت بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان در استان گیلان در حال برگزاری است.

داوطلب با اشاره به جایگاه شهید انصاری گفت: شهید انصاری تا قبل از شهادت استاندار شهید آذربایجان در دولت شهید رئیسی تنها استاندار شهید کشور بودند.

وی با اشاره به اینکه شهید انصاری مدیریت را از شیوه علمی به شیوه عملی پیاده کردند، افزود: شهید انصاری راه و رسم نوینی برای خدمت‌رسانی ترسیم کردند؛ لذا لازم است از سیره علمی و عملی و راه و روش شهیدان انصاری و نورانی بهره ببریم و نهایت خدمت را به آنان داشته باشیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در راستای گرامیداشت یادو خاطره شهدای کارمند با محوریت شهیدان انصاری و نورانی گفت: مراسم شهدای کارمند و گرامیداشت یادو خاطره شهیدان انصاری و نورانی در شهرستان لنگرود و در رشت مرکز استان در میدان شهدای ذهاب با سخنرانی همسر شهید انصاری برگزارشد و شهرستان رودسر با سخنرانی استاندار برگزار می‌شود.

وی با تاکید به خونخواهی رهبر شهید انقلاب تصریح کرد:خونخواهی رهبر شهید انقلاب و خانواده‌ها چند وجه دارد؛ وجه اول تقاص از دشمن است که در پیام رهبر معظم انقلاب دیدیم که توسط فرزندان و وارثان دنبال می‌شود. وجه دوم این است که انتقام تنها در کشتن ترامپ و امثال او نیست، بلکه با خدمت بیشتر به مردم و ایستادن مردانه در عرصه‌های مختلف همت و جهاد برای پیشرفت، باید به مردم نشان دهیم که چگونه ایستاده‌ایم.