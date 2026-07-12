به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز یکشنبه در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به توقف چندین ساله رویداد نمایشگاه بزرگ کتاب، اظهار داشت: پس از آخرین دوره برگزاری جشنواره کتاب استانی در سال ۱۳۹۸، رایزنی‌های گسترده‌ای از فروردین‌ماه امسال باهدف احیای این رویداد فرهنگی آغاز شد که خوشبختانه لرستان موفق شد امتیاز برگزاری چهاردهمین دوره آن را کسب کند.

وی با بیان اینکه این جشنواره با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب ایران برگزار می‌شود، افزود: زمان‌بندی دقیق برگزاری جشنواره نهایی شده و این رویداد در اول آبان‌ماه هم‌زمان با روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی آغاز خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، تصریح کرد: با انتقال زمان برگزاری از مهرماه به آبان‌ماه و تقارن آن با هفته کتاب، انتظار می‌رود شاهد استقبال گسترده‌تری از سوی اصحاب فرهنگ و مردم باشیم.

محتشم با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد در مقطع کنونی نیازمند هم‌افزایی فرابخشی است، افزود: باتوجه‌به شرایط حساس و اولویت‌های حاکم بر استان، برگزاری موفق این جشنواره تنها در حیطه وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست؛ بلکه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان باید برای برگزاری شایسته آن مشارکت داشته باشند.

وی بر ضرورت جلب مشارکت‌بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: برای تأمین بخشی از یارانه کتاب و هزینه‌های اجرایی، نیازمند پای‌کار آوردن اسپانسرها هستیم. هدف ما این است که این جشنواره را به یک رویداد شاخص و مستمر برای لرستان تبدیل کنیم تا در سال‌های آینده نیز این استان به‌عنوان قطب برگزاری جشنواره کتاب باقی بماند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با ابراز امیدواری نسبت به حمایت مدیریت ارشد استان خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی تمامی تمهیدات لازم، تلاش می‌کنیم تا بهترین و باکیفیت‌ترین نمایشگاه کتاب استانی را در لرستان برگزار کرده و گامی بلند در جهت ارتقای سرانه مطالعه و نشاط فرهنگی استان برداریم.