فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم اجرای پروژههای آسفالتی در محورهای فرعی و روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت تردد و افزایش سطح خدماترسانی به کاربران جادهای، با نظارت اداره راههای فرعی و روستایی در حال اجراست.
وی افزود: در هفته گذشته، عملیات لکهگیری، ترمیم و روکش آسفالت راه روستایی نخجیرکلایه شهرستان لاهیجان به طول یک هزار و ۵۰۰ متر به پایان رسید و به بهرهبرداری رسید.
مرادی ادامه داد: همچنین عملیات لکهگیری، ترمیم و روکش آسفالت راه روستایی کمسار به لیفکوخندان در شهرستان شفت به طول ۳ هزار و ۶۰۰ متر، آسفالت راه روستایی زمیدانسرا به پایین فیدره در شهرستان لاهیجان به طول ۲ هزار متر و پروژه لکهگیری و روکش آسفالت محور فرعی توتکابن به برهسر در شهرستان رودبار به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر با سرعت مناسب در حال اجراست.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با تأکید بر اهمیت توسعه و نگهداری راههای فرعی و روستایی تصریح کرد: اجرای این پروژهها نقش مؤثری در افزایش ایمنی، تسهیل تردد ساکنان مناطق روستایی، کاهش هزینههای نگهداری راهها و بهبود دسترسی به مراکز خدماتی و اقتصادی خواهد داشت و این ادارهکل روند اجرای پروژههای عمرانی را در سراسر استان با جدیت دنبال میکند.
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