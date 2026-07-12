بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت ترافیکی در مسیر تقاطع امام حسین (ع) به سمت پل جانبازان خبر داد و اظهار کرد: این محدودیت به منظور اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در این محدوده اعمال می‌شود.

شهردار کرمانشاه افزود: مدیریت شهری با هدف ارتقای کیفیت معابر و بهبود شرایط تردد شهروندان، اجرای عملیات آسفالت‌ریزی در مسیر تقاطع امام حسین (ع) تا پل جانبازان را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به زمان آغاز این عملیات، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این مسیر از ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۲۱ تیرماه تا پایان عملیات اجرایی مسدود خواهد بود.

مرادی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی، گفت: از رانندگان و همشهریان درخواست می‌شود در مدت اجرای عملیات، برای تردد از مسیر جایگزین بلوار شهید بهشتی استفاده کنند.

وی در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت محدودیت‌های ایجاد شده، ابراز امیدواری کرد با پایان یافتن عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شرایط تردد در این محور بهبود یافته و رفاه بیشتری برای شهروندان فراهم شود.