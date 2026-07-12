به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی تلویزیونی با مرور خاطرات خود از دیدارها و جلسات با رهبر انقلاب، به بیان نکاتی درباره شیوه مدیریت، دغدغهها و ویژگیهای شخصیتی ایشان پرداخت.
وی با اشاره به نخستین دیدار خود با رهبر شهید انقلاب در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: نخستین بار ایشان را در یکی از راهپیماییهای میدان بهارستان دیدم و جذابیت سخنرانی و قدرت ایشان در ایجاد ارتباط با مردم، از همان زمان برایم قابل توجه بود.
تأکید بر قانون، حقالناس و مشارکت مردم
پروین درباره نخستین جلسه اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب پیش از انتخابات مجلس سال ۱۴۰۲، گفت: در این دیدار، رهبر انقلاب بر رعایت قانون اساسی، اجرای دقیق قانون انتخابات، جلب مشارکت حداکثری مردم و توجه به حقالناس در بررسی صلاحیتها تأکید کردند.
وی افزود: نکات مطرحشده در آن جلسه، معیار و مبنای بررسی صلاحیت داوطلبان قرار گرفت و موجب شد شمار بیشتری از نامزدها در معرض انتخاب مردم قرار گیرند.
مدیریت بحران؛ از فتنه ۸۸ تا حوادث طبیعی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به مدیریت بحرانهای مختلف کشور توسط قائد شهید امت تصریح کرد: جمهوری اسلامی در دهههای گذشته با بحرانهای متعددی از جمله جنگ تحمیلی، فتنههای داخلی، تحریمها و حوادث مختلف مواجه بوده است، اما تدبیر و مدیریت رهبر انقلاب نقش تعیینکنندهای در عبور کشور از این مقاطع ایفا کرد.
وی انتخابات سال ۱۳۸۸ را از مهمترین بحرانهای سیاسی کشور دانست و گفت: مدیریت رهبر انقلاب موجب شد کشور از آن شرایط دشوار عبور کند. همچنین حضور مستقیم ایشان در مناطق زلزلهزده سرپل ذهاب و ارتباط بیواسطه با مردم، آثار قابل توجهی در آرامش جامعه داشت.
سادهزیستی؛ ویژگی کمتر دیدهشده رهبر انقلاب
پروین در بخش دیگری از سخنان خود، سادهزیستی را یکی از مهمترین ویژگیهای رهبر انقلاب دانست و اظهار کرد: این ویژگی کمتر از سایر ابعاد شخصیتی ایشان مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که حتی افرادی که با ایشان اختلافنظر داشتند نیز به سادگی زندگی و شیوه زیست ایشان اذعان میکردند.
وی با اشاره به سازوکار پیشبینیشده در قانون اساسی برای انتخاب رهبر گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعیین شرایط، اختیارات و فرآیند انتخاب رهبر، هیچگونه بنبستی در این زمینه باقی نگذاشته است و مجلس خبرگان رهبری بر اساس همین چارچوب قانونی وظیفه خود را انجام داد.
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