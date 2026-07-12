به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در نهمین جلسه قرارگاه اقتصادی و کنترل بازار حضرت معصومه (س) و کمیته اقدام مشترک استان قم، از اجرای طرح تشدید برخورد با نانواییهای فاقد مجوز خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حجم بالای شکایتها و نارضایتی شهروندان از فعالیت این واحدها، روند شناسایی و برخورد با نانواییهای بدون پروانه کسب از امروز با جدیت آغاز شده است.
وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه مربوط با همکاری پلیس نظارت بر اماکن فراجا موظف هستند تمامی نانواییهای فاقد مجوز را شناسایی کرده و پس از ابلاغ مهلت ۲۴ ساعته، نسبت به پلمب واحدهایی که وضعیت خود را تعیین تکلیف نکنند، اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: همچنین مقرر شد ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان از طریق مکاتبات لازم، از صدور و تخصیص بیضابطه مجوزهای جدید از مسیر درگاه ملی مجوزها برای افراد فاقد صلاحیت در محدوده شهر قم جلوگیری کند.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار نان عنوان کرد: اجرای دقیق این مصوبات میتواند نقش مؤثری در ارتقای نظم بازار و کاهش نارضایتیهای مردمی داشته باشد.
در این نشست که با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم به عنوان دبیر جلسه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای مصوبات پیشین و روند تأمین و نظارت بر کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران باید مسئولیتپذیرتر عمل کنند
رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای کامل مصوبات قرارگاه اقتصادی گفت: نتیجه تصمیمات این قرارگاه باید به شکل ملموس در آرامش بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم نمایان شود و شرایط موجود، نیازمند اهتمام و پیگیری جدیتر دستگاههای مسئول است.
وی افزود: مدیران دستگاههای عضو قرارگاه باید شخصاً در جلسات حضور داشته باشند و از اعزام نماینده یا جانشین خودداری کنند تا روند تصمیمگیری و اجرای مصوبات با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
در ادامه جلسه، مدیرکل غله استان، معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و معاون سازمان جهاد کشاورزی استان، گزارشهایی از وضعیت ذخیرهسازی کالاهای اساسی، نظارت بر انبارها و کارخانهها و اقدامات انجام شده برای کنترل بازار اقلام پرمصرف و جلوگیری از ایجاد التهاب کاذب ارائه کردند.
قم- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از آغاز طرح تشدید نظارت بر نانواییهای استان خبر داد و گفت: نانواییهای فاقد مجوز پلمب خواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در نهمین جلسه قرارگاه اقتصادی و کنترل بازار حضرت معصومه (س) و کمیته اقدام مشترک استان قم، از اجرای طرح تشدید برخورد با نانواییهای فاقد مجوز خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حجم بالای شکایتها و نارضایتی شهروندان از فعالیت این واحدها، روند شناسایی و برخورد با نانواییهای بدون پروانه کسب از امروز با جدیت آغاز شده است.
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