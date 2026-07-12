قطعی برق واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری یک روزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شمسی‌پور صبح امروز در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در سالن شهید مردانی استانداری از پیگیری جدی برای کاهش قطعی برق واحدهای تولیدی خبر داد.وی با اشاره به جلسات برگزار شده با شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای اصفهان اظهار کرد: بر اساس گزارشات ارائه شده، تأمین ۳۰۰ مگاوات برق جدید برای استان انجام خواهد پذیرفت که سهم ۱۳۰ مگاواتی آن برای راه‌اندازی واحدهای جدید تولیدی و ایجاد اشتغال مستقیم پیش‌بینی شده است.

مدیرکل صمت چهارمحال و بختیاری افزود: درخواست کاهش قطعی برق صنایع از دو روز به یک روز در هفته، به کمیسیون انرژی ارائه شده و این موضوع در دست بررسی قرار دارد.

در ادامه جعفر مردانی، استاندار و رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای دقیق تصمیمات کارگروه گفت: تصمیمات در جلسات به صورت کارشناسی گرفته می‌شود، اما گاهی در مرحله اجرا با کوتاهی مواجه می‌شویم. این فاصله بین تصمیم‌گیری تا اجرا باید از بین برود؛ چرا که به اعتماد فعالان اقتصادی لطمه می‌زند.

ملک محمد قربان‌پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در ادامه با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در حوزه انرژی، ابراز امیدواری کرد: با تأمین برق پایدار، گام مؤثری در جهت رونق تولید و اشتغال‌زایی استان برداشته شود.

امین مقدس مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان نیز در این جلسه با تأکید بر همراهی این شرکت با صنایع استان گفت: وظیفه ما همراهی با صنایع است و انتظار داریم این همراهی از سوی صنایع نیز متقابل باشد.