آزادی ۸زندانی جرائم غیرعمد کهگیلویه وبویراحمد در مراسم آقای شهید ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه هشت زندانی جرائم غیرعمد، شامل هفت مرد و یک زن، با مجموع بدهی ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مراسم بزرگداشت امام شهید امت آزاد شدند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم ظهار کرد: امروز هشت زندانی جرائم غیرعمد شامل هفت مرد و یک زن از زندان‌های استان آزاد شدند.

سیروس امینی با بیان اینکه مجموع بدهی این مددجویان ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است، افزود: آزادی این افراد با همکاری و گذشت شاکیان، کمک‌های خیران، آورده خانواده‌های مددجویان و همچنین پرداخت تسهیلات از محل ستاد دیه استان محقق شد.

وی تصریح کرد: در فرآیند آزادی این زندانیان، بخش قابل توجهی از بدهی‌ها از طریق جلب رضایت و گذشت شاکیان کاهش یافت و مابقی نیز با مشارکت خیران، خانواده‌های زندانیان و پرداخت وام ستاد دیه تأمین شد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این زندانیان همگی محکومان جرائم غیرعمد و بدهی‌های مالی بودند و با فراهم شدن شرایط قانونی، از زندان آزاد شدند.

وی اضافه کرد: آزادی این هشت زندانی به نیت حضرت ثامن‌الحجج، امام رضا (ع)، و در راستای پاسداشت ارزش‌های دینی و انسانی، در مراسمی که با حضور امام جمعه شهر چرام در شهرستان چرام برگزار شد، اعلام و اجرایی شد.

امینی از خیران، شاکیان گذشت‌کننده و همه افرادی که در فراهم شدن زمینه آزادی این مددجویان مشارکت داشتند، قدردانی کرد.