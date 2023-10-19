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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۵

آزادی ۲۰ زندانی با کمک خیران و گذشت شاکیان در گلستان

آزادی ۲۰ زندانی با کمک خیران و گذشت شاکیان در گلستان

گرگان- رییس کل دادگستری گلستان از آزادی ۲۰ زندانی با کمک خیران و گذشت شاکیان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: ۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی با کمک‌های خیران و ستاد دیه و گذشت شاکیان آزاد شدند.

آسیابی ادامه داد: بدهی این مددجویان بیش از ۱۶ میلیارد تومان بود که شاکیان ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان این مبلغ را بخشیدند.

وی افزود: بقیه این مبلغ هم با کمک خیرین و ستاد دیه استان و بخشی هم توسط خود مددجویان از طریق تسهیلات پرداخت شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یکی از مددجویان آزاد شده از سال ۱۳۹۴ تاکنون به علت ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان بود که شاکی پرونده علاوه بر بخشش بیش از ۳ میلیارد تومان از طلب خود، اقساط بازپرداخت تسهیلات برای تسویه مانده طلب که برعهده زندانی بود را متقبل شد.

آسیابی گفت: در حاشیه این بازدید از زندان مقدمات آزادی ۸ مددجوی دیگر هم با تلاش اعضای شورای حل اختلاف فراهم شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون خیرین ۱۱ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کرده‌اند، گفت: هم اکنون ۱۳۰ مددجوی ناتوان از پرداخت بدهی و دیه در زندان‌های استان، چشم انتظار کمک خیران هستند.

از ابتدای امسال تاکنون ۲۱۰ زندانی جرایم غیرعمد با گذشت شاکیان و کمک‌های خیران و ستاد دیه و پادرمیانی شورای حل اختلاف از زندان آزاد شده‌اند.

کد مطلب 5915986

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