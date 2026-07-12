فرصت دوباره حج تمتع برای هزار و ۱۰۰ زائر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دستگردی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس برنامهریزیهای انجامشده توسط سازمان حج و زیارت برای برگزاری حج تمتع سال ۱۴۰۶، فرآیند اعلام آمادگی دارندگان قبوض حج تمتع این سفر معنوی آغاز میشود.
مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی بیان کرد: از واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ دعوت میشود مطابق زمانبندی و مراحل اعلامشده از روز یکشنبه ۲۱/۰۴/۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه «حج من» نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود برای تشرف به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.
وی تصریح کرد: بهمنظور نهایی شدن فرآیند اعلام آمادگی، متقاضیان واجد شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ ابتدا با مراجعه به سامانه «حج من» سازمان حج و زیارت به نشانی https://my.haj.ir نسبت به تکمیل یا بهروزرسانی اطلاعات شخصی و همچنین اطلاعات حساب بانکی و سپس نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کنند.
دستگردی بیان کرد: در مرحله نخست افرادی که در کاروانهای حج سال ۱۴۰۵ نامنویسی کرده اما موفق به تشرف نشدهاند از ساعت ۱۰ صبح ۲۱/۰۴/۱۴۰۵ می توانند نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام نمایند و در مراحل بعدی تمامی دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح ۲۷/۰۴/۱۴۰۵ و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح ۲۹/۰۴/۱۴۰۵ و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح ۳۱/۰۴/۱۴۰۵ اعلام آمادگی خود را ثبت کنند.
مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی یادآور شد: در صورتی که هر یک از اولویتهای اعلامشده در زمان مقرر نسبت به ثبت اعلام آمادگی اقدام نکنند، بهمنظور تکمیل ظرفیتهای موجود، از متقاضیان اولویتهای بعدی برای ادامه فرآیند دعوت می شوند.
وی تأکید کرد: در خراسان جنوبی هزار و ۱۰۰ نفر سال گذشته برای حج تمتع ثبت نام کردند که از اعزام منصرف شدند که امسال می توانند فرایند سفر خود را ادامه دهند.
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