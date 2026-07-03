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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

حریق انبار ضایعات پلاستیک در حوالی مشهد

حریق انبار ضایعات پلاستیک در حوالی مشهد

مشهد- تصاویری از آتش سوزی یک انبار ضایعات پلاستیک در روستای پاوا در حوالی شهر مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6877948

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