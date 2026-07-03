https://mehrnews.com/x3ctDj ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹ کد مطلب 6877948 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹ حریق انبار ضایعات پلاستیک در حوالی مشهد مشهد- تصاویری از آتش سوزی یک انبار ضایعات پلاستیک در روستای پاوا در حوالی شهر مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6877948 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰۰ اصله درخت در مشهد طعمه حریق شد حریق مغازه آپاراتی در مشهد یک مصدوم بر جای گذاشت اطفای حریق گسترده گاوداری حومه مشهد آتش گردشگران ۲۰ هکتار از مراتع تربت جام را به نابودی کشاند برچسبها آتش سوزی اطفای حریق مشهد
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