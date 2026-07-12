تجدید بیعت نیروهای مسلح خراسان جنوبی با مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر رهبر شهید که در ۹ اسفند ماه سال گذشته به همراه اعضای خانواده خود به شهادت رسیده بود، بعد از تشییع با شکوه در تهران، قم، نجف و کربلا، پنجشنبه هفته گذشته در مشهد با حضور گسترده عاشقان ولایت از ایران و دیگر کشورها جهان تشییع شد و روز جمعه در باب الذکر روضه منوره رضوی در جوار مضجع شریف امام رضا(ع) به خاک سپرده شد.

پیش از ظهر امروز یکشنبه، همزمان با سراسر کشور از سوی نیروهای مسلح مستقر در خراسان جنوبی، مراسم سومین روز تدفین فرمانده شهید کل قوا با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد امام حسین(ع) بیرجند برگزار شد.

در این مراسم نیروهای مسلح خراسان جنوبی به همراه دیگر گروه های مردم در حالی که شعار می دادند حرف ما یک کلام، انتقام، انتقام، یک بار دیگر با رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای تجدید بیعت و تاکید کردند تا ابد پای جمهوری اسلامی ایران خواهیم ماند.

همچنین در این مراسم رزم نوازان مرکز آموزش ۰۴امام رضا(ع) بیرجند سرودهای حماسی را اجرا کردند و جمعیت شرکت کنندگان در این مراسم که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شد، سرود «باید بر خاست» را خواندند و با صاحب الزمان(عج) تجدید بیعت کردند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در این مراسم با گرامیداشت سومین روز تدفین آقای شهید ایران و اعضای خانواده ایشان، گفت: قائد شهید حقیقتا در اسلام ذوب شده بود و عمل خالصانه او سبب درخشش ۳۷ساله در مقام رهبری پیامبر گونه او شود به طوری که در حوادث انقلاب همواره حجت بود.

حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی تصریح کرد: رهبر شهید در ابعاد مختلف به واسطه تقوای الهی که داشت، خداوند به او سعه وجودی و ابهت خاصی داد که دشمنان اسلام همواره از او می ترسیدند.

بعثت در جهان اسلام

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، افزود: امروز بعثتی در امت اسلامی در جهان اسلام به وجود آمده است که حضور حدود۴۳میلیون نفر در تشییع پیکر مطهر آقای شهید در ایران و عراق به خوبی نشانگر این موضوع است.

وی در ادامه تاکید کرد: امروز همراهی با اندیشه بلند او در مقابل دیدگان دشمنان در جهان به نمایش گذاشته شده است.



قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان این که حادثه کربلا اسلام را بیمه کرد، گفت: امروز با وجود گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن تصور می کرد که با شهادت رهبر و فرماندهان شهید می توانند این کشور را تجزیه کنند، اما این شهادت ها سبب اتحاد و انسجام ملت ایران و جبهه مقاومت شد.

حجت الاسلام نوفرستی بیان کرد: رهبر شهید از آن روزی که با لباس سربازی به عنوان نماینده رهبری احساس تکلیف کرد و در ادامه به عنوان فرمانده کل قوا سبب شد که توانمندی های نیروهای مسلح به اندازه ای افزایش یابد که امروز دشمنان از اقتدار نیروهای مسلح ایران می ترسند.

انتقام خواهی

وی با اشاره به این که آقای شهید بعد از ۶۰ سال مجاهدت شخصیتی با شکوه و عزتمند داشت، تاکید کرد: انتقام خواهی خواست رهبر انقلاب و مردم است و به هر صورت از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امکان آن وجود نداشته باشد، به اموال آنها خسارت وارد خواهیم کرد.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در تقدیر از شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: با رهبر شهید عهد و پیمان می بندیم که راه شما را ادامه دهیم و انتقام شما را از دشمن بگیریم.

حجت الاسلام نوفرستی خاطر نشان کرد: قطعا مسئولان نظام باید در همه عرصه های نظامی و دیپلماسی به گونه ای رفتار کنند که خواب را بر دشمنان این ملت حرام شود.

وی با بیان اینکه استمرار این نظام منجر به ایجاد حکومت جهانی امام زمان(عج) خواهد شد، یاد آور شد: شهادت رهبر شهید نشانی از شهادت امام حسین(ع) و ابوالفضل العباس داشت.