مرادی: انتقام خون پاک شهدا را قاطعانه خواهیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه شهرستان بندرخمیر و بندرپل شاهد حماسه‌ای ماندگار در بدرقه پیکر مطهر ۵ تن از شهدای گرانقدر حمله تروریستی ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا بود.

این آیین، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار و مسئولین ارشد استانی و شهرستانی، به صحنه‌ای از اقتدار، اتحاد و نفرت کوبنده علیه دشمنان اسلام و انقلاب تبدیل شد.

مراسم تشییع و تدفین این شهیدان سرافراز با حضور قائم مقام استاندار هرمزگان و معاون سیاسی امنیتی استاندار، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان بندرخمیر، امام جمعه شهرستان، امام جمعه اهل سنت بندرخمیر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمع کثیری از مردم همیشه در صحنه برگزار شد، جلوه‌هایی از عشق و دلدادگی ملت ایران به آرمان‌های شهادت و مقاومت را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت و تبریک عمیق این ضایعه دردناک به خانواده‌های معظم شهدا و ملت ایران، اظهار داشت: امروز نه تنها بندرپل، بلکه تمام ایران در سوگ فرزندان رشید خویش نشسته است. این شهادت‌های مظلومانه، که با چراغ سبز و حمایت مستقیم شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار، توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی صورت گرفته است، ذره‌ای از عزم پولادین ملت ما برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشورمان کم نخواهد کرد.

وی ادامه داد: حمله ناجوانمردانه به اسکله بندرپل و به شهادت رساندن فرزندان این مرز و بوم، بار دیگر چهره کریه و ددمنشانه دشمنان قسم خورده انقلاب را آشکار ساخت.

مرادی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف بندرپل بدانید و آگاه باشید که ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر ما، این جنایت را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. انتقام خون پاک این شهدا را قاطعانه و در زمان مناسب از عاملان و آمران این جنایت شوم خواهیم گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهادت این عزیزان، راه مقاومت را در دل‌های ما شعله‌ورتر خواهد کرد و ما با اتحاد و همدلی، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهیم زد.