تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب‌ آغاز فصل جدیدی در تاریخ شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود علیخانی در خطبههای نماز جمعه این هفته رامسر با اشاره به مراسم باشکوه بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب در شهرهای مختلف، این حضور گسترده مردمی را نقطه عطفی در تاریخ تشیع و انقلاب اسلامی توصیف کرد.
وی اظهار کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب، آغاز فصل جدیدی در تاریخ شیعه و مبدأ تحولات آینده است و آثار و برکات این حرکت بزرگ در سالها و قرنهای پیش رو آشکار خواهد شد.
امام جمعه رامسر با بیان اینکه نماز جمعههای کشور پس از عملیات «طوفانالاقصی» با عنوان «جمعههای نصر و خشم» شناخته میشد، افزود: امروز این اجتماعات عبادی و سیاسی به جمعههای خونخواهی و انتقام تبدیل شده و ملت ایران، شیعیان جهان و آزادگان عالم خواستار پیگیری خون شهدا، بهویژه رهبر شهید انقلاب هستند.
حجتالاسلام علیخانی با تأکید بر جایگاه قصاص در تعالیم اسلامی گفت: مسئولان کشور، اعم از دولت، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، باید موضوع قصاص آمران، عاملان، مسببان و مباشران این جنایت را با جدیت دنبال کنند.
وی افزود: قصاص در دین اسلام جایگاهی روشن دارد و نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
امام جمعه رامسر در ادامه با اشاره به سخنانی از شهید سید حسن نصرالله پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت مقابله با اقدامات دشمنان تأکید کرد و گفت: ملت ایران انتظار دارد مسئولان، نیروهای مسلح و دستگاههای اطلاعاتی در چارچوب وظایف خود، پاسخی قاطع به عاملان این جنایتها داده و از خون شهدا دفاع کنند.
وی همچنین حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب را نشانه وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: مردم احساس میکردند عزیزترین سرمایه خود را بدرقه میکنند و این حضور عظیم، روح تازهای به انقلاب اسلامی بخشید و جلوهای از وحدت، همبستگی، نشاط اجتماعی و رویش نسلهای جدید حامی انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام علیخانی با بیان اینکه تأثیر رهبر شهید انقلاب پس از شهادت بهمراتب بیشتر از گذشته خواهد بود، خاطرنشان کرد: این حماسه مردمی، پیام روشنی از تداوم مسیر انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان بود.
امام جمعه رامسر در پایان تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم پاسدار خون شهدا باشیم، راه انقلاب اسلامی را با بصیرت ادامه دهیم و در قبال آرمانهای شهدا و انقلاب، مسئولانه عمل کنیم.
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