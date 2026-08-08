ذاکری هرندی: مدیریت شهری بم باید فراتر از اقدامات عمرانی روزمره باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکریهرندی، عصر شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بم، با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی این شهر اظهار کرد: بم تنها یک شهر با مسائل معمول مدیریت شهری نیست، بلکه نماد تمدنی با بیش از ۲۷۰۰ سال قدمت و مجموعهای ارزشمند از فرهنگ و تاریخ بشری است.
وی با اشاره به حمایتهای مالی از طرحهای توسعهای شهر بم افزود: طرحهای سرمایهگذاری و درآمدزا که با مشارکت مردم اجرا شوند، مورد حمایت مدیریت استان قرار خواهند گرفت. همچنین برای پروژههای واجد شرایط، تسهیلات کمبهره با نرخ سه درصد پیشبینی شده است.
ذاکریهرندی، از اختصاص حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار در سال جاری به حوزه بازآفرینی شهری استان کرمان خبر داد و گفت: شهر بم نیز در برنامههای بازآفرینی شهری مورد توجه قرار خواهد گرفت و ظرفیتهای این شهر در این حوزه باید به شکل ویژه مورد استفاده قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر مسئولیت ویژه شورای اسلامی شهر بم اظهار کرد: اعضای شورای شهر بم تنها مسئول اداره یک شهر نیستند، بلکه مسئولیت صیانت از یک تمدن تاریخی را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه نگاه به مدیریت شهری بم باید متناسب با این جایگاه باشد و حفظ، نگهداری و انتقال این میراث به نسلهای آینده در اولویت قرار گیرد افزود: اگر با این نگاه به بم توجه شود، مسائل روزمرهای مانند آسفالت و جدولگذاری در جایگاه واقعی خود قرار میگیرند و موضوع اصلی، حفظ و انتقال میراثی خواهد بود که بیش از ۲۷۰۰ سال به این شهر رسیده است.
ذاکریهرندی با بیان اینکه شرق استان کرمان از ظرفیتهای تاریخی و تمدنی قابل توجهی برخوردار است، تصریح کرد: بخشهایی از تاریخ و تمدن شرق کرمان همچنان نیازمند مطالعه، شناسایی و معرفی است و این موضوع باید با یک نگاه علمی و فرهنگی دنبال شود.
وی ادامه داد: آنچه در بطن و ریشه بم قرار دارد، فرهنگ و تمدنی غنی و اصیل است که باید مبنای برنامهریزیهای توسعه شهری قرار گیرد. بسیاری از الگوهای اجتماعی و شهری که امروز در قالب محلهها و ساختارهای شهری میشناسیم، ریشههایی تاریخی در این منطقه دارند و این پیشینه باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین تجربه بازسازی بم پس از زلزله را یکی از جلوههای مهم تابآوری شهری دانست و گفت: بم یکی از نمونههای شاخص تابآوری در منطقه خاورمیانه است؛ شهری که پس از یک بحران بزرگ، مردم آن با اتکا به ظرفیتهای خود و با وجود دشواریهای فراوان، برای احیای شهر و بازگشت زندگی تلاش کردند.
وی افزود: بازآفرینی بم تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از هویت و افتخارات این شهر محسوب میشود و میتوان از تجربه بازسازی و تابآوری آن بهعنوان یک سرمایه اجتماعی و الگویی برای مدیریت بحران و توسعه پایدار استفاده کرد.
ذاکریهرندی تأکید کرد: بازآفرینی شهری در بم باید همزمان با توجه به هویت تاریخی، ارتقای تابآوری، تقویت زیرساختها، توسعه اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری دنبال شود.
تأکید شورای شهر بم بر رفع ریشهای کمبود نیروی تخصصی
سمانه سامنژاد، رئیس شورای اسلامی شهر بم نیز در این دیدار با اشاره به وجود طرحها و ایدههای متعدد برای توسعه بم گفت: طی سالهای گذشته طرحها و مصوباتی با رویکرد ملی و حتی بینالمللی برای شهر بم مطرح شده، اما بخشی از آنها به دلیل ضعف در ساختار اجرایی و کمبود نیروی تخصصی در شهرداری به مرحله اجرا نرسیده است.
رئیس شورای اسلامی شهر بم، کمبود نیروی متخصص را یکی از چالشهای اساسی مدیریت شهری این شهر دانست و افزود: این مسئله باید بهصورت ریشهای حل شود. شهرداری بم با توجه به جایگاه تاریخی و جهانی این شهر، نیازمند نیروی انسانی متخصص و متناسب با مأموریتهای مدیریت شهری است.
سامنژاد ادامه داد: ساختار اداری شهرداری باید بهگونهای باشد که نیروهای متخصص در حوزههای مختلف از جمله برنامهریزی شهری، بازآفرینی، میراث فرهنگی، مدیریت پروژه و توسعه پایدار شهری حضور مؤثر داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش و توانمندی کارکنان شهرداری اظهار کرد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی باید بهصورت مستمر دنبال شود و از ظرفیتهای ملی برای ارتقای سطح تخصصی مدیران و کارشناسان شهرداری بم استفاده شود.
رئیس شورای اسلامی شهر بم خاطرنشان کرد: با توجه به انتظاراتی که از شهری با پیشینه و جایگاه تاریخی بم وجود دارد، نمیتوان با ساختار و نیروی انسانی سنتی به مسائل امروز شهر پاسخ داد و اصلاح ساختار اداری، تقویت نیروی تخصصی و بهرهگیری از مطالعات بهروز، پیشنیاز تحقق برنامههای توسعهای بم است.
نظر شما