ذاکری هرندی: طرح ترافیکی میدان شورای شهر کرمان ظرف ۱۵ روز بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکریهرندی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک استان کرمان که به بررسی بازبینی طرح ترافیکی میدان «شورا» شهر کرمان اختصاص داشت، با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک در این شهر اظهار کرد: موضوع ترافیک و مشکلات تردد شهری از مسائل جدی و اثرگذار بر زندگی روزمره مردم است و باید با حساسیت و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در مدیریت ترافیک، صرفاً جابهجایی خودروها مدنظر نیست، بلکه وقت شهروندان، کرامت، آرامش روانی جامعه و همچنین میزان مصرف انرژی نیز باید در تصمیمسازیها لحاظ شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه برخی اقدامات و طرحهای اجراشده نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: در برخی موارد، کار کارشناسی دقیق و مبتنی بر خروجیها و نتایج حاصل از اجرای طرحها انجام نشده و ضروری است تصمیمات ترافیکی بر پایه مطالعات میدانی، ارزیابی اثرات و سنجش تاثیر واقعی آنها بر تردد شهروندان اتخاذ شود.
ذاکریهرندی، همچنین بر ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات ترافیکی محدوده میدان شورا شهر کرمان تأکید کرد و گفت: ظرف ۱۵ روز آینده، طرح پیشنهادی با اولویت اجرای راستگرد در این محدوده ارائه شود.
وی ادامه داد: طرح یادشده باید با نگاه جامع به چهارراههای منتهی به محدوده، انشعابات، دسترسیهای پیش از تقاطع و همچنین تاثیرات آن بر سایر معابر تدوین شود تا از انتقال گره ترافیکی به نقاط دیگر جلوگیری گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که ضمن حفظ دسترسیهای لازم، به روانسازی تردد و کاهش مشکلات شهروندان منجر شود، باید با سرعت و دقت در دستور کار قرار گیرد.
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