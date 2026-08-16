به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری هرندی، ظهر یکشنبه در نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان کرمان، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف به‌موقع استعلامات طرح‌های شهری گفت: فرآیند اخذ استعلامات باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند در چارچوب زمان‌بندی مقرر، پاسخ استعلامات را ارائه کنند.

وی افزود: چنانچه از تاریخ ثبت استعلام در دبیرخانه ۱۵ روز گذشته باشد و دستگاه مربوطه پاسخی ارائه نکرده باشد، این موضوع به منزله پاسخ مثبت تلقی خواهد شد و نمی‌توان یک طرح را برای چندین ماه به دلیل عدم پاسخ یک دستگاه معطل نگه داشت.

ذاکری، همچنین با تأکید بر جایگاه ملاحظات پدافند غیرعامل در مطالعات طرح‌های جامع شهری تصریح کرد: طرح‌های جامع تا پیش از دریافت تأییدیه پدافند غیرعامل نباید در کارگروه زیربنایی مطرح شوند و ضروری است مطالعات و الزامات پدافند غیرعامل از ابتدا در فرآیند تهیه و بازنگری طرح‌ها لحاظ شود.

گفتنی است در این نشست، مطالعات بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جوپار و همچنین طرح توسعه و عمران شهر راور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و پس از بررسی‌های انجام‌شده، این طرح‌ها به تأیید رسیدند.