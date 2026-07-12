نرخ جدید انواع نان در بندرعباس ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شجاعی رئیس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس از اعمال نرخ‌های جدید انواع نان در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این نرخ‌ها بر اساس سومین مصوبه کارگروه آرد و نان استان هرمزگان و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید، به تمامی واحدهای نانوایی ابلاغ شده است.

محمد شجاعی با تشریح نرخ‌های مصوب جدید افزود: بر این اساس، قیمت نان لواش با وزن چانه ۱۴۰ گرم یک‌هزار و ۹۵۰ تومان، نان تافتون با وزن چانه ۳۲۰ گرم چهار هزار و ۴۸۰ تومان، نان بربری با وزن چانه ۴۲۰ گرم ۶ هزار و ۳۰۰ تومان و نان تافتون تنوری و دستی سنتی با وزن چانه ۳۲۰ گرم ۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به دلایل اصلاح قیمت‌ها تصریح کرد: افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری از جمله دستمزد کارگران، حق بیمه، اجاره‌بهای واحدهای صنفی و سایر هزینه‌های عملیاتی، ضرورت بازنگری در نرخ نان را اجتناب‌ناپذیر کرده بود تا ضمن حمایت از نانوایان، روند تولید و عرضه مستمر نان به شهروندان نیز حفظ شود.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس با تأکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مصوب گفت: تمامی واحدهای نانوایی موظف هستند وزن چانه، کیفیت نان و دستورالعمل‌های بهداشتی را به‌طور کامل رعایت کنند و اتحادیه در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

شجاعی خاطرنشان کرد: رعایت کیفیت و وزن مصوب نان از اولویت‌های اصلی اتحادیه است و با هرگونه تخلف از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی یا عدم رعایت استانداردهای تعیین‌شده، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا شماره تلفن ۰۷۶۳۲۲۳۴۸۲۰ متعلق به اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس گزارش دهند.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس در پایان با تأکید بر نقش مردم در ارتقای کیفیت خدمات صنفی اظهار کرد: مشارکت و گزارش‌های مردمی، نقش مؤثری در افزایش نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان خواهد داشت.