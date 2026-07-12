اقتدار دفاعی ایران مانع تحقق اهداف دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین آقاجانپور ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» در مصلای بزرگ بابل، با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های واشنگتن بر پایه فشار، سلطه‌جویی و بدعهدی استوار بوده و این کشور در عمل به تعهدات خود سابقه قابل قبولی ندارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی همواره آثار این بدعهدی‌ها را در عرصه‌های مختلف از جمله مذاکرات مشاهده کرده است، افزود: رفتار آمریکا نشان می‌دهد که این کشور به جای پایبندی به تعهدات، همواره مسیر فشار و تقابل را دنبال کرده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، تقویت توان دفاعی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ امنیت کشور دانست و تصریح کرد: توسعه ظرفیت‌های دفاعی و ارتقای قدرت بازدارندگی موجب شده است دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند.

حجت‌الاسلام آقاجانپور با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح کشور گفت: امروز بخش عمده تجهیزات دفاعی، سامانه‌های موشکی، تجهیزات رزمی، شناورها، ناوها، جنگنده‌ها و فناوری‌های فضایی با تکیه بر توان متخصصان و نخبگان داخلی طراحی و تولید می‌شود و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشانه انسجام ملی عنوان کرد و افزود: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کرده و با حمایت از نیروهای مسلح، اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهد داد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تقویت مستمر توان دفاعی، مسیر حفظ امنیت و اقتدار ملی را دنبال خواهد کرد.