یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: به محض دریافت گزارش وقوع حریق در بخشی از عرصههای طبیعی منطقه پشته یوژان، نیروهای یگان حفاظت و کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان درهشهر در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه عملیات اطفای حریق با حداکثر توان عملیاتی در حال انجام است، افزود: نیروهای امدادی و حفاظتی ما با همراهی دلسوزانه همیاران طبیعت و نیروهای مردمی، در حال حاضر در منطقه مستقر هستند و با تمام توان برای مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر بخشهای جنگلی تلاش میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام ضمن تقدیر از حساسیت و فداکاری مردم محلی و همیاران طبیعت در مواجهه با این حادثه، تأکید کرد: مشارکت مردم، کلیدیترین عامل در حفاظت از سرمایههای ملی و عرصههای طبیعی استان است. حضور بهموقع نیروهای مردمی در کنار یگان حفاظت، سرعت عملیات مهار را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
خانمحمدیان در پایان با اشاره به گرمای هوا و خشکیدگی پوشش گیاهی که احتمال وقوع حریق را تشدید میکند، از عموم شهروندان و طبیعتگردان درخواست کرد: تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه دود، آتشسوزی و یا تخریب و تصرف در عرصههای منابع طبیعی، بلافاصله مراتب را از طریق شمارههای امدادی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری شود.
گفتنی است منطقه پشته یوژان در شهرستان درهشهر از نقاط حساس و باارزش زیستمحیطی در استان ایلام به شمار میرود که صیانت از پوشش گیاهی آن در اولویت برنامههای اداره کل منابع طبیعی قرار دارد.
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