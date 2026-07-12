  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی دره‌شهر در حال انجام است

مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی دره‌شهر در حال انجام است

ایلام - مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی دره‌شهر در حال انجام است.

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: به محض دریافت گزارش وقوع حریق در بخشی از عرصه‌های طبیعی منطقه پشته یوژان، نیروهای یگان حفاظت و کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان دره‌شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه عملیات اطفای حریق با حداکثر توان عملیاتی در حال انجام است، افزود: نیروهای امدادی و حفاظتی ما با همراهی دلسوزانه همیاران طبیعت و نیروهای مردمی، در حال حاضر در منطقه مستقر هستند و با تمام توان برای مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر بخش‌های جنگلی تلاش می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام ضمن تقدیر از حساسیت و فداکاری مردم محلی و همیاران طبیعت در مواجهه با این حادثه، تأکید کرد: مشارکت مردم، کلیدی‌ترین عامل در حفاظت از سرمایه‌های ملی و عرصه‌های طبیعی استان است. حضور به‌موقع نیروهای مردمی در کنار یگان حفاظت، سرعت عملیات مهار را به شکل چشم‌گیری افزایش داده است.

خانمحمدیان در پایان با اشاره به گرمای هوا و خشکیدگی پوشش گیاهی که احتمال وقوع حریق را تشدید می‌کند، از عموم شهروندان و طبیعت‌گردان درخواست کرد: تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش‌سوزی و یا تخریب و تصرف در عرصه‌های منابع طبیعی، بلافاصله مراتب را از طریق شماره‌های امدادی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

گفتنی است منطقه پشته یوژان در شهرستان دره‌شهر از نقاط حساس و باارزش زیست‌محیطی در استان ایلام به شمار می‌رود که صیانت از پوشش گیاهی آن در اولویت برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی قرار دارد.

کد مطلب 6885870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها