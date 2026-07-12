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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

پیام تسلیت وزیر علوم در پی شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان

پیام تسلیت وزیر علوم در پی شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان

وزیر علوم با صدور پیامی شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان در پی تجاوزات اخیر به کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم با صدور پیامی شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان در پی تجاوزات اخیر به کشوررا تسلیت گفت. متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت دانشجوی عزیز، ستوان‌سوم حامد دورای، دانشجوی مهندسی برق و از رزمندگان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی حمله جنایتکارانه آمریکا به جنوب کشور، موجب تأثر عمیق جامعه دانشگاهی شد. این دانشجوی متعهد و شجاع، هم‌زمان در سنگر علم و دفاع از میهن حضوری پرافتخار داشت.

اینجانب شهادت این فرزند برومند ایران را به خانواده محترم ایشان، همرزمان، استادان و دانشجویان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

کد مطلب 6885899
زهرا سیفی

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