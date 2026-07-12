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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس: تردد از تنگه هرمز در حال حاضر ممکن نیست

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس: تردد از تنگه هرمز در حال حاضر ممکن نیست

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: به اطلاع تمامی متقاضیان گرامی میرساند، به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در پیامی در فضای مجازی اعلام کرد: به اطلاع تمامی متقاضیان گرامی میرساند، به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نمی‌باشد. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواستها بر اساس زمان بندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد.

در این پیام آمده است: تنها راه دریافت مجوز تردد، وبسایت PGSA.ir می‌باشد. برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، حساب کاربری ما را در شبکه اجتماعی X دنبال کنید. از شکیبایی و همراهی شما سپاسگزاریم. مدیریت آبراه خلیج فارس

کد مطلب 6885991
محسن صمیمی

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