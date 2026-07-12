نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس: تردد از تنگه هرمز در حال حاضر ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در پیامی در فضای مجازی اعلام کرد: به اطلاع تمامی متقاضیان گرامی میرساند، به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نمی‌باشد. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواستها بر اساس زمان بندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد.

در این پیام آمده است: تنها راه دریافت مجوز تردد، وبسایت PGSA.ir می‌باشد. برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، حساب کاربری ما را در شبکه اجتماعی X دنبال کنید. از شکیبایی و همراهی شما سپاسگزاریم. مدیریت آبراه خلیج فارس