ادعای نهاد تروریستی سنتکام: تنگه هرمز باز است!

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که به دلیل نقض آتش بس از سوی تروریست های آمریکایی در تنگه هرمز، این آبراه بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، فرماندهی نیروهای تروریستی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام در بیانیه ای ادعا کرد که تنگه هرمز باز است!

بر اساس اعلام این خبرگزاری، فرماندهی نیروهای تروریستی مرکزی آمریکا در منطقه بی اشاره به حق حاکمیت تهران بر این آبراه بین المللی، در این خصوص ادعا کرد: تنگه هرمز به روی تمامی شناورهایی که قصد عبور قانونی از این آبراه بین‌ المللی را دارند، باز است. نیروهای ما مستقر و آماده‌اند تا با وجود اقدامات خصمانه و بی‌دلیل ایران، تداوم آزادی کشتیرانی را تضمین کنند.

نهاد تروریستی سنتکام در ادامه این بیانیه که بیشتر مصرف داخلی داشته و به منظور سرپوش گذاشتن بر تبعات پرهزینه ایجاد ناامنی در تنگه هرمز صادر شده است، مدعی شد: ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و تردد کشتی‌ ها همچنان ادامه دارد. طی ۷ روز گذشته، بیش از ۱۴۰ شناور از تنگه هرمز عبور کرده‌اند!

این در حالیست که حضور نظامی تروریست های آمریکا در منطقه امنیت را در این تنگه مختل کرده و بی‌ثباتی را به همراه داشته است.

تحولات اخیر در روابط ایران و آمریکا بار دیگر نشان داده است که پرونده مناسبات دو کشور همچنان در نقطه‌ای حساس و پیچیده قرار دارد؛ حملات اخیر آمریکا به نقاطی در داخل خاک ایران نیز سرآغاز دور تازه‌ای از تنش‌های نظامی و سیاسی میان دو کشور بوده است. نقطه‌ای که در آن، همزمان نشانه‌هایی از تداوم مسیر دیپلماسی دیده می‌شود و در مقابل، تحرکات سیاسی و امنیتی نیز بر دامنه ابهامات افزوده است. این شرایط در حالی رقم خورده که اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره روند تعاملات با ایران، بیش از آنکه تصویری روشن از آینده ارائه دهد، پرسش‌های تازه‌ای را درباره راهبرد واقعی واشنگتن ایجاد کرده است.



ترامپ طی روزهای گذشته از یک سو به پایان آتش‌بس اشاره کرده و از سوی دیگر، از ادامه مذاکرات سخن گفته است؛ مواضعی که از نگاه بیانگر رویکردی دوگانه در سیاست آمریکا است. این دوگانگی پیش از این نیز در قبال ایران مشاهده شده؛ به گونه‌ای که واشنگتن همواره تلاش کرده است همزمان با حفظ کانال‌های گفت‌وگو، از ابزار فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود استفاده کند.



در همین چارچوب، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، سرنوشت یادداشت تفاهمی است که با هدف مدیریت تنش‌ها و ایجاد چارچوبی برای کاهش اختلافات میان دو طرف شکل گرفته بود. هرچند این تفاهم می‌توانست زمینه‌ساز کاهش تنش و حرکت به سمت ثبات بیشتر باشد، اما اکنون عدول آمریکا از تعهداتش سبب شده که بار دیگر بی‌اعتمادی به مهم‌ترین مانع پیش روی هرگونه توافق تبدیل شود.