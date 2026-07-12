به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات و ساماندهی وضعیت کشتارگاه صنعتی شهرستان چالوس با بیان اینکه سلامت و امنیت غذایی مردم در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: هرگونه فعالیت کشتارگاه‌های غیرمجاز در شهرستان ممنوع است و این مراکز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعطیل شوند.

وی با اشاره به نقش کشتارگاه‌های صنعتی در تضمین سلامت فرآورده‌های خام دامی افزود: استفاده از ظرفیت این مراکز علاوه بر ارتقای استانداردهای بهداشتی، زمینه تأمین گوشت سالم برای شهروندان را فراهم می‌کند.

یوسف‌پور همچنین بر ضرورت ایجاد مشوق‌های لازم برای ترغیب قصابان به استفاده از کشتارگاه‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: مدیریت کشتارگاه‌ها باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، زمینه استقبال بیشتر فعالان این صنف از خدمات بهداشتی را فراهم کند.

فرماندار چالوس در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای مجاز، از مدیران کشتارگاه‌های صنعتی خواست با بازنگری در تعرفه‌های خدمات، نسبت به تعدیل و منطقی‌سازی هزینه‌ها اقدام کنند تا ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان، به کنترل قیمت گوشت در بازار نیز کمک شود.

وی در پایان به اداره دامپزشکی شهرستان دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، بدون اغماض با هرگونه فعالیت کشتارگاه‌های غیرمجاز برخورد قانونی کرده و بر روند عرضه فرآورده‌های خام دامی نظارت مستمر داشته باشد.